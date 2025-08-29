La Federación Española de Karate cesa al seleccionador detenido por presuntos delitos de acoso sexual

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Karate (RFEK) confirmó que ha cesado "con carácter inmediato de todos los cargos" en el organismo al seleccionador Lorenzo Marín Luna después de que este haya sido detenido este viernes en Málaga por presuntamente agredir sexualmente a varios menores.

"La Real Federación Española de Karate informa que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la denuncia interpuesta contra una persona vinculada a la RFEK y DA por presuntos delitos de acoso sexual a deportistas en el ámbito de su club deportivo. Ante la gravedad de los hechos, la Federación ha procedido de manera inmediata a su cese de todas sus funciones y responsabilidades dentro del equipo nacional", subrayó la RFEK en un comunicado.

La federación nacional condenó "con la máxima rotundidad cualquier conducta de acoso o abuso, que son absolutamente incompatibles con los valores" del karate, y "con los principios" que defienden "como institución".

"Del mismo modo, manifestamos nuestro total apoyo a los deportistas afectados, poniéndonos a su disposición para brindarles la ayuda que precisen, y reiteramos nuestra plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales para el total esclarecimiento de los hechos. La RFEK seguirá trabajando para garantizar entornos seguros, de respeto y confianza para todos los practicantes de karate en España", añadió.

Además del cese de Lorenzo Marín Luna, la federación indicó que ha informado a su Comité Asesor para la prevención y lucha contra el acoso sexual "de estas informaciones para el inicio de las acciones que correspondan de acuerdo con dicho protocolo" y que ofrece "la máxima colaboración con las autoridades policiales y judiciales para la investigación de los hechos denunciados".

La Policía Nacional detuvo este viernes a Lorenzo Marín, de 70 años, en la provincia de Málaga por presuntamente agredir sexualmente a varios de sus alumnos. El investigado, instructor de karate, se valía de su posición para cometer los delitos, hechos que se podrían remontar hasta el año 2010.

Los agentes le atribuyen, hasta la fecha, cuatro delitos de agresión sexual continuada. La investigación continúa abierta, no descartando la localización de más víctimas. El detenido ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Por parte del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga se ha llevado una investigación a raíz de los datos aportados por una asociación que presta ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales producidas durante la infancia.

Según las declaraciones prestadas por los perjudicados en dependencias policiales, el supuesto agresor se valía de su posición de entrenador para cometer los hechos delictivos. Hasta la fecha, cuatro jóvenes han manifestado haber sufrido agresiones sexuales por parte del investigado cuando eran menores de edad --a edades muy tempranas--.

Todos coinciden en señalar que, de forma habitual, el investigado aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos "favoritos" donde cometía las presuntas agresiones.

De igual modo, han manifestado que las mismas también se repetían en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión deportiva. Hasta el momento, han sido localizadas cuatro víctimas, manipuladas emocional y psicológicamente desde muy corta edad. El arrestado, para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

Durante el registro efectuado en su domicilio los investigadores han procedido a la intervención de diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, los cuales han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y emisión del correspondiente informe pericial.

Según las gestiones practicadas los hechos podrían producirse desde hace décadas, estando la investigación abierta y no descartando la localización de más afectados. El detenido ha sido puesto a disposición judicial que ordenó su ingreso en prisión.