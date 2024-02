La Federación Española de Piragüismo exige ya a la asturiana el pago de los cánones para organizar competiciones

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) subrayó este lunes que "no debe nada" de dinero a la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias (FPPA) por el patrocinio 'Asturias Paraíso Natural' y describió como "falsa" su afirmación de haber saldado todas las deudas para organizar eventos a lo largo de 2024.

"La FPPA hasta el pasado 1 de febrero de 2024 era la única federación autonómica de piragüismo de las 19 existentes que no había pagado los cánones por la organización de competiciones de todo el año 2022 y de todo el año 2023", indicó la RFEP en una nota de prensa.

"Esos cánones, aprobados por la Asamblea General de la RFEP, son los mismos que se niega a pagar ahora la FPPA para poder organizar competiciones en 2024. Así consta en las solicitudes que presentó hace tan solo unos días, en la segunda convocatoria publicada para acceder a la organización de competiciones para este año", agregó la Española.

"Esta nueva negativa a abonar cánones, junto con la deuda contraída de 2022 y 2023 que como la propia FPPA reconoce que fue pagada el 1 de febrero, fue lo que precisamente desembocó en que el piragüismo asturiano se vea privado de organizar competiciones en 2024, a pesar de las múltiples oportunidades que le fueron ofrecidas por parte de la RFEP para formalizar todas las solicitudes en tiempo y forma", dijo la nota.

La RFEP llamó a esto una "actitud poco diligente", que a su juicio "originó irrevocablemente esta situación negativa para los clubes y deportistas asturianos que ahora tienen que invertir más dinero en desplazarse a otras comunidades autónomas para competir".

"Simplemente con que ese pago se hubiera hecho antes del 10 de enero y la FPPA hubiese presentado las solicitudes, sin hacer constar en las mismas que no se hacía cargo de los gastos de organización y que se negaba a pagar los cánones aprobados por la Asamblea, como las otras 18 comunidades autónomas pagan, Asturias tendría a día de hoy concedida la organización de varias competiciones nacionales", explicó la nota.

"NINGUNA DEUDA" DE LA RFEP

"Queda demostrado que los pagos se hacen demasiado tarde y, lo peor, perjudicando gravemente al piragüismo asturiano", apostilló la RFEP, que luego añadió que "no mantiene, ni nunca mantuvo, deuda alguna con la FPPA". "El 12 de abril de 2022 la federación asturiana se hace cargo de la gestión de la Residencia de Trasona que hasta entonces estaba administrada por el gobierno del Principado de Asturias", relató.

"A partir de ese momento los problemas no dejaron de sucederse porque las facturas emitidas eran totalmente desorbitadas y en ningún momento consensuadas. Hubo de intervenir la Dirección General de Deportes y hasta la Consejera para mediar en la situación y poder permitir que los deportistas pudieran comer y descansar en las habitaciones", remarcó la Federación Española.

En este sentido, la Federación Española apuntó que "actualmente ningún deportista del equipo sénior come ni pernocta, únicamente utilizan las habitaciones para descansar, previo pago". Informar que por ese programa senior el Consejo Superior de Deportes aporta más de 63.000 euros", argumentó el texto de prensa.

La RFEP afirmó haber abonado a la FPPA "todas y cada una de las facturas válidas recibidas y, además, de forma inmediata". "Estamos pendientes de recibir seis facturas corregidas para proceder a su inmediato pago. Se ha requerido a la FPPA en múltiples ocasiones para que las enviasen, pero a día de hoy se ha hecho caso omiso a todos los requerimientos", avisó. Así, admitió ser la "primera interesada en liquidar esos pagos" y señaló que "continúa a la espera de recibir la documentación correctamente facturada, para su rápido abono".

PATROCINIO POLÉMICO

La RFEP recordó el patrocinio conseguido con la Viceconsejería de Turismo del Principado de Asturias "por la publicidad y difusión que desde la entidad nacional se realiza". "No existe ningún Convenio ni contrato con la FPPA que obligue a la RFEP a abonar cantidad alguna", precisó.

"El 1 de diciembre de 2022, la RFEP ingresó voluntariamente y por iniciativa propia a la FPPA la suma de 25.000 euros, con la condición de que la totalidad debía de ser entregada directamente a los clubes, con el sistema que se estableciera (número de licencias, clasificación en las ligas, etc.)", aclaró la Española en su comunicado.

"NINGÚN TIPO DE COACCIÓN, VENGA DE DONDE VENGA"

"Ningún club ha recibido ni un solo euro, desconociéndose el destino que los dirigentes de la FPPA han dado a ese dinero. Para los años 2023 y 2024, se valoró la posibilidad de continuar contribuyendo al desarrollo de los clubes asturianos; pero ante la falta de cumplimiento de destinar el dinero a los clubes y los injustificados problemas generados por la FPPA, se ha estimado que era improcedente", lamentó la nota.

A modo de conclusión, el texto de prensa fue tajante. "La RFEP no tiene ninguna deuda con la FPPA. Encantados y deseosos de recibirlas facturas correctamente para su inmediato pago", puntualizó. "La RFEP no tienen ningún convenio, ni contrato suscrito con la FPPA respecto al patrocinio 'Asturias Paraíso Natural'. No debe nada pues, por este concepto", insistió al respecto.

Por último, dijo disponer de "toda la documentación demostrativa". "Desde la RFEP continuamos con el compromiso de colaboración con todos losclubes y todas las federaciones autonómicas para el desarrollo del piragüismo en toda su extensión, pero esta Junta Directiva no admitirá ningún tipo de coacción, venga de donde venga", concluyó la Española.