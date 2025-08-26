La flota de The Ocean Race parte de Cartagena y pone rumbo a Niza pendiente de las condiciones meteorológicas

La flota sale de Cartagena durante la tercera etapa de The Ocean Race 2025 - VINCENT CURUTCHET / THE OCEAN RACE EUROPE 2025

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad murciana de Cartagena despidió este martes a la flota de The Ocean Race para dar inicio a la tercera etapa con final en Niza (Francia) tras 680 millas náuticas y con los siete equipos pendientes de las condiciones meteorológicas en el Mediterráneo.

Según indicaron en nota de prensa la organización, los siete IMOCA salieron del puerto cartagenero, donde estuvieron cuatro días, por la tarde tras disfrutar de todo lo que Cartagena ofrece y de un espectacular día de regatas pro-am (speed trials) que atrajo al numeroso público.

La salida fue muy igualada, con 12-17 nudos de viento del noreste, obligando a las tripulaciones a ceñir desde el inicio, virando constantemente contra el viento mientras navegaban hacia la baliza de paso de Cabo de Palos, donde pasó en primer lugar el líder de la generakl, el 'Biotherm', para sumar dos puntos, por delante del 'Paprec Arkéa', que obtiene uno.

El 'Team Malizia' y el 'Allagrande Mapei Racing' optaron por un movimiento en el sur mar adentro, mientras los otros cinco decidieron apostar por estar más cerca de la costa en un recorrido que llevará a la flota más allá de las Baleares y alrededor de Giraglia, en el extremo norte de Córcega, antes de alcanzar Niza, donde se espera que lleguen alrededor del 29 de agosto.

Ahora, a las embarcaciones les tocará afrontar una tercera etapa que, según advierten los organizadores, se presenta "compleja, con condiciones meteorológicas volátiles previstas en los tres días de navegación hasta Niza".

"El primer tramo de 20 horas parece claro, pero luego viene una baja presión. No sabemos realmente qué pasará, pero cambiará mucho los tiempos; así que no tenemos claro qué rumbo tomaremos", apuntó antes de la salida Paul Meilhat, patrón del 'Biotherm', que para esta etapa ha reemplazado a Jack Bouttell por Benjamin Ferré.

Por su parte, Rosalin Kuiper, patrona del equipo suizo 'Holcim-PRB', cuarto en la general, espera "una etapa muy dinámica". "Será todo un reto, porque una borrasca entra en el Mediterráneo. Todo depende de cómo se mueva este sistema y de la velocidad de la flota. Podría ser de ceñida con mucho viento, o de popa también. Por ahora no lo sabemos, pero nos prepararemos para todos los escenarios y lo veremos en el agua", advirtió la neerlandesa.

El italiano Ambrogio Beccaria, patrón del 'Allagrande Mapei Racing', destacó la dificultad de navegar en verano en el Mediterráneo, pero también la riqueza de opciones de ruta tras la salida de Cartagena. "El parte es impredecible. Tenemos opciones de rumbo hacia el norte y hacia el sur, es una de las cosas bonitas de navegar aquí, que tenemos que usar el instinto y nos gusta eso", remarcó.

Por su parte, el francés Corentin Horeau, copatrón junto a Yoann Richomme, ausente en esta etapa, en el 'Team Paprec Arkéa', segundo en la clasificación, ve "genial poder descubrir el Mediterráneo con los IMOCA", mientras que Boris Herrmann, patrón de 'Team Malizia', prevé "una etapa llena de sorpresas".

"La incertidumbre es enorme respecto a cómo evoluciona la baja presión. El centro de esa borrasca podría coincidir con nuestro mayor obstáculo: la isla de Mallorca. En un escenario podemos pasar muy cerca de su costa norte, pero otros nos llevan por rutas distintas. Habrá sorpresas hasta el final", aseguró el alemán.

