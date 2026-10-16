Archivo - Fructuoso López, fundador de Joma, Premio Nacional a las Artes y Ciencias Aplicadas al Deporte. - JOMA - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fructuoso López, fundador y presidente de Joma, ha sido distinguido con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte de 2025, de los Premios Nacionales del Deporte, los máximos reconocimientos que concede el Gobierno de España y que serán entregados por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia.

Este galardón supone un reconocimiento a la trayectoria de un empresario que ha contribuido de forma decisiva al crecimiento y la proyección internacional de la industria deportiva española.

Al frente de Joma, Fructuoso López ha construido desde Castilla-La Mancha una marca con presencia en más de 140 países, convirtiéndola en un referente español en el sector del equipamiento deportivo. Al mantener su sede allí, la empresa continúa generando actividad industrial y empleo desde su lugar de origen.

Desde su fundación en 1965, Joma empezó en un pequeño taller de calzado deportivo en Portillo de Toledo. Con este punto de partida, Fructuoso construyó un proyecto basado en una convicción: una empresa española podía desarrollar producto propio, competir en los mercados más exigentes y crecer internacionalmente sin renunciar a sus raíces.

Esa visión se tradujo en decisiones que permitieron a Joma anticiparse a la evolución del sector. La compañía situó el desarrollo de producto y la mejora continua en el centro de su modelo empresarial, amplió su presencia a nuevas disciplinas deportivas y comenzó a competir fuera de España con una estrategia de largo recorrido.

LAS BOTAS BLANCAS DE ALFONSO

Uno de los ejemplos más reconocibles llegó en la década de los noventa, cuando Joma introdujo el color en las botas de fútbol, con los modelos blanco para Alfonso Pérez y más tarde rojo para Fernando Morientes, y rompió con los códigos tradicionales de un mercado dominado hasta entonces por el negro.

Aquella decisión reflejó una forma de entender la innovación que sigue presente en la compañía: observar el deporte real, cuestionar lo establecido y convertir cada avance en un producto útil para el deportista.

La edición de 2025 de los Premios Nacionales del Deporte reúne a figuras destacadas del panorama nacional e internacional, como el piloto Marc Márquez, la nadadora de artística Iris Tió, la ciclista Paula Ostiz, la nadadora Anastasiya Dmytriv y el alpinista Carlos Soria.

Por su parte, la distinción concedida a Fructuoso López incorpora a esta edición el valor de quienes impulsan el deporte desde la empresa y la industria. Su trayectoria de más de seis décadas ha contribuido a ampliar la presencia del equipamiento deportivo español en el mundo y a demostrar que la innovación no depende del lugar desde el que se empieza, sino de la capacidad para anticiparse, desarrollar producto y sostener una visión propia.

DE APRENDIZ AL UNIVERSO JOMA

La historia de Joma comienza con la de Fructuoso López. Desde los ocho años realizó labores agrícolas y, más tarde, entró como aprendiz en un taller de calzado. A los 21, después de cumplir el servicio militar, instaló un pequeño taller en casa de sus padres.

Aquel espacio de Portillo de Toledo fue el origen de un proyecto que en 1965 tomaría forma oficialmente como Joma. El deporte pronto marcó la dirección de la compañía. Durante las décadas de los setenta y los ochenta, Fructuoso impulsó el desarrollo de calzado específico para atletas como Antonio Serrano, José Luis González y Ricardo Ortega.

En el fútbol, promovió la entrada de Joma en el mercado de las equipaciones durante los años ochenta y, una década después, rompió con los códigos tradicionales al introducir el concepto 'Color en el fútbol'.

En 1992, el oro olímpico de Fermín Cacho en Barcelona con calzado Joma confirmó la capacidad de la marca para competir en el máximo nivel. A partir de entonces, Fructuoso López extendió esa misma visión a nuevas disciplinas. Joma se convirtió en una marca especialmente vinculada al fútbol sala con el lanzamiento de la Top Flex en el año 2000, creció en el tenis junto a campeones como Feliciano López y amplió posteriormente su presencia al pádel y al trail.

Detrás de cada paso se mantuvo una misma estrategia: conocer las necesidades del deportista, desarrollar producto propio y demostrar su rendimiento en competición.

Actualmente, Fructuoso López continúa ligado a una compañía presente en más de 140 países, con más de 300 equipos profesionales y representación en las principales competiciones internacionales. Los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde Joma vistió al 15 por ciento de los participantes mediante comités, federaciones y deportistas individuales, resumen la dimensión alcanzada por aquel proyecto nacido en un pequeño taller de Portillo de Toledo.