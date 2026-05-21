La Fuente de San Luis de Valencia volverá a acoger en 2027 la Copa del Rey de voleibol

Imagen de los marcadores de La Fuente de San Luis durante la Copa del Rey de voleibol de 2026 - RFEVB

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de la Fuente de San Luis repetirá como sede y será del 4 al 7 de febrero de 2027 el escenario de la 52ª edición de la Copa del Rey de voleibol, según confirmó este jueves la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

"Tras la exitosa celebración de la Copa de 2026, la RFEVB vuelve a formar equipo con las instituciones y administraciones locales para seguir creciendo y convertir a Valencia y La Fonteta en el mejor escenario para dar un nuevo salto de calidad, con nuevos horizontes de crecimiento, más eventos paralelos y una experiencia para el aficionado aún mayor", señaló la RFEVB sobre un evento que contará con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de València y el Ayuntamiento de València, y la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana.

"En febrero, la Copa del Rey fue un hito sensacional, pero queremos ser ambiciosos y seguir creciendo. La buena sintonía y la colaboración con las administraciones locales nos permite pensar en València como el lugar más adecuado para continuar dando saltos de calidad, creciendo para celebrar una Copa aún más espectacular y con nuevas cotas a alcanzar", expresó Felipe Pascual, presidente de la RFEVB.

Por su parte, el director general de Deporte de la Generalitat, Luis Cervera, ha indicado que acoger por segundo año consecutivo la final de la Copa del Rey de Voleibol es "una gran oportunidad para albergar otro gran acontecimiento deportivo tras el éxito cosechado en la edición de este año". "Contribuimos a desarrollar el voleibol, no solo a nivel nacional, sino también en la Comunitat Valenciana. Se trata de un deporte que tiene un gran futuro y proyección", añadió.

El diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, considera que "volver a acoger una competición del nivel de la Copa del Rey de voleibol es una magnífica noticia para la provincia de Valencia", mientras que la concejala de Deportes del Ayuntamiento de la capital del Turia, Rocío Gil, remarcó que La Fonteta vuelva "a ser la casa del mejor voleibol español en 2027" y que les da "una gran oportunidad para seguir potenciando la ciudad como anfitriona del deporte de máximo nivel y continuar impulsando esta disciplina en esta tierra".

La RFEVB informó igualmente que una de las grandes novedades de la Copa del Rey de 2027 será la celebración de la MiniCopa, con la participación de los equipos de categoría cadete de cada uno de los clubes participantes en la edición sénior en un torneo que se llevará a cabo en Sedaví, localidad cercana a Valencia y con gran tradición de vóley desde la fundación del club local en 1992.