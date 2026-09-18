Fundación CRIS, Ana Rosa Quintana y Borja Semper serán homenajeados en el 50 aniversario de SEOM. - SEOM

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación CRIS, la presentadora Ana Rosa Quintana, RTVE y el político Borja Semper serán homenajeados, entre otros, en la gala por el 50 aniversario de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que tendrá lugar el 29 de septiembre (10:30 horas) en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.

La Gala SEOM de Homenaje a Pacientes de Cáncer y Cuidadores 'SEOM, 50 años acompañando vidas' reunirá en varias mesas redondas a pacientes, cuidadores, oncólogos médicos y diferentes voces de la sociedad para hablar de lo que supone convivir con el cáncer más allá del tratamiento de la enfermedad.

La primera mesa, 'Vivir después del diagnóstico: impacto social, laboral y económico', pondrá el foco en cómo el cáncer condiciona ámbitos de la vida que trascienden la consulta, y participarán la oncóloga Aránzazu González del Alba; el doctor Jesús Corral Jaime, oncólogo médico y paciente; David Pastor Vico, paciente y filósofo; y Mar Aguilera, de Fundación Vivo Fácil.

También se hablará de bienestar y calidad de vida, de ejercicio físico, de salud emocional y de la necesidad de cuidar a la persona en todas las dimensiones de la enfermedad. En esta conversación participarán, entre otros, el doctor Javier de Castro, presidente de SEOM; la psicóloga clínica Laura Rojas-Marcos; Nico Adega, superviviente de cáncer y campeón del mundo de paracanoe; el triatleta olímpico Omar Tayara y la actriz, presentadora y directora de teatro Mónica Sagrera.

'El valor de acompañar' contará con la mirada de los profesionales, los propios pacientes y quienes están a su lado durante la enfermedad. La mesa contará con la doctora Encarna González Flores; Elena Brozos Vázquez, oncóloga médica y paciente; Cipri Quintas, cuidador; e Ignacio Sanz, portavoz del Programa Paciente con Voz de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La gala concluirá con el reconocimiento a los que contribuyen a acompañar a los pacientes, mejorar su calidad de vida, impulsar la investigación o hacer visible la realidad del cáncer, entre ellos a Emi Huelva, familiares de Belén Domínguez, Rober contra el Cáncer, Fundación CRIS, AECC, SEEO, RTVE, Ana Rosa Quintana y Borja Semper.