Fundación También apuesta por la inclusión y la visibilidad con el Festival de Parasurf Fundación También-Plea

Archivo - Dos personas con discapacidad practican surf - FUNDACIÓN TAMBIÉN - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La playa de Loredo, en Cantabria, acoge desde este jueves al domingo 4 de octubre, el primer Festival de Parasurf Fundación También-Plea, organizado por la Fundación También y Plea Surf Beach y que convertirá este lugar en un espacio cien por cien inclusivo, donde deporte, naturaleza e impacto social se unirán para impulsar la visibilidad del surf adaptado en España.

Según indicó la Fundación También, en este evento "no se trata solo de deslizarse sobre las olas". "Es una experiencia integral de convivencia, superación e impacto social que une el tejido local con el deporte adaptado, un proyecto donde el mar se convierte en un espacio cien por cien inclusivo", subrayó.

Los objetivos del festival son los de reunir a personas con discapacidad, entidades sociales, colegios de educación especial, agentes locales y empresas colaboradoras, de cara a promover la inclusión, la visibilidad del deporte adaptado y la participación activa en un entorno natural accesible y transformador.

Además, la fundación desea posicionar a Cantabria y esta playa de Loredo como referentes nacionales del surf inclusivo, involucrar a más de 100 personas con discapacidad en el agua viviendo una experiencia transformadora, y tejer redes con colegios de educación especial, entidades sociales y comercios locales.

Así, este viernes habrá una jornada de impacto local con colegios de educación especial (50-60 niños y jóvenes de colegios especiales de Cantabria), surf adaptado para jóvenes y niños de Fundación También (25-30 participantes) y una fiesta temática inclusiva, mientras que el sábado se llevará a cabo una gran jornada de surf adaptado con más de 100 personas con discapacidad, organizadas en tres turnos de dos horas, junto a actividades complementarias de tinte lúdico. El cierre del domingo contará con una competición amistosa de surf adaptado, con categorías funcionales y formato inclusivo, y la entrega de premios y clausura oficial.

"Fundación También y Plea Surf Beach agradecen el apoyo de instituciones, voluntarios y empresas que hacen posible este encuentro pionero. Gracias Reale Foundation, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, Junta de Vecinos de Loredo y Federación Cántabra de Surf (FCS) por todo su apoyo", señaló la fundación que preside Teresa Silva.