El Galaxy S26 Ultra inaugura una nueva era en las retransmisiones deportivas de los deportes de acción. - SAMSUNG

Con la capacidad de capturar nuevos ángulos, su función de grabación de calidad profesional revoluciona la forma en que se transmite el skate

El dispositivo insignia de Galaxy se empleó en la retransmisión de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Milán-Cortina 2026

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Galaxy S26 Ultra de Samsung Electronics, socio global de Street League Skateboarding (SLS) y patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se ha empleado por primera vez para grabar en directo una competición de la SLS, el SLS DTLA Takeover en Los Ángeles (Estados Unidos) el 4 de abril, e inauguró una nueva era en las retransmisiones deportivas de los deportes de acción.

La cámara de calidad profesional del Galaxy S26 Ultra redefine el papel de los dispositivos móviles en el deporte, ofreciendo una nueva experiencia visual del skateboarding que refleja la intensidad del propio deporte.

La retransmisión deportiva está evolucionando y acerca a los aficionados a la acción al situar las cámaras más cerca de ella. Samsung está impulsando este cambio con el sistema de cámaras Galaxy y su capacidad para ofrecer un rendimiento de nivel profesional gracias a la combinación de conectividad y movilidad.

A principios de este 2026, el dispositivo insignia de Galaxy se utilizó para retransmitir la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde Samsung colaboró con Olympic Broadcasting Services (OBS) para integrar dispositivos Galaxy en todo el recinto de uno de los escenarios deportivos más grandes del mundo.

El resultado fue una nueva dimensión de narración visual, que capturó perspectivas dinámicas que complementaron la cobertura televisiva tradicional. Estas capacidades se extendieron al Galaxy Unpacked 2026, donde se demostró su capacidad para ofrecer captura y transmisión de vídeo de calidad profesional.

Ahora, Samsung está contribuyendo a liderar esta transformación en las competiciones de skate integrando el Galaxy S26 Ultra directamente en elementos clave del circuito -como barandillas, bordillos y saltos- a lo largo de toda la temporada 2026 de la SLS, ampliando así al máximo la experiencia Galaxy POV ('point of view'), presentada por primera vez en la parada de la SLS de Sídney de 2026.

"La innovación móvil está abriendo nuevas posibilidades en cuanto a la forma de capturar y vivir los deportes. En Milano Cortina demostramos cómo la tecnología Galaxy puede complementar los sistemas de retransmisión tradicionales. Con Street League Skateboarding, llevamos ese mismo enfoque directamente al circuito con nuestra cámara más nueva y avanzada, y utilizamos la perspectiva en primera persona (POV) móvil para capturar el skateboarding desde perspectivas totalmente nuevas", afirmó Joshua Cho, vicepresidente ejecutivo y director del equipo de soluciones visuales de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics.

Incorporados a lo largo de todo el recorrido, los dispositivos ofrecen perspectivas a la altura de los patinadores, con ángulos que los sistemas de retransmisión tradicionales a menudo no pueden captar. Estas imágenes se incorporan directamente al flujo de trabajo de la producción en directo, lo que permite reproducir las acciones casi al instante y ofrece a los espectadores una experiencia visual novedosa que refleja la intensidad del propio deporte.

Desde la velocidad hasta la precisión de cada aterrizaje, el skateboarding se caracteriza por detalles que a menudo se pierden de vista desde lejos. Con cámaras móviles situadas directamente dentro del circuito, Samsung pretende reinventar la forma de vivir este deporte, acercando a los aficionados a cada movimiento en el aire, cada giro de la tabla y cada aterrizaje.

VISIÓN MÁS PROFUNDA DE LA TÉCNICA

Estas nuevas perspectivas ofrecen una visión más profunda de la técnica, la sincronización y el control, al tiempo que refuerzan el vínculo entre los aficionados, el deporte y el deportista. Equipado con el sistema de imagen móvil más avanzado de Samsung hasta la fecha, el Galaxy S26 Ultra está diseñado para rendir en entornos dinámicos e impredecibles, al igual que los propios atletas.

Ofrece un rendimiento fotográfico de nivel profesional y grabaciones de alta calidad en una amplia variedad de condiciones de captura, gracias a una estabilización mejorada, un procesamiento inteligente y la capacidad de mantener la nitidez en condiciones de poca luz o a alta velocidad.

Esto le permite funcionar junto a cámaras convencionales, al tiempo que mantiene la nitidez, la estabilidad y el detalle en espacios a los que las cámaras de televisión tradicionales no pueden acceder fácilmente.

La colocación de los dispositivos Galaxy S26 Ultra sigue el ritmo y el fluir de cada carrera, revelando el estilo, la velocidad y la precisión de cada truco desde el propio circuito.

Las funciones del Galaxy amplían además las posibilidades creativas de la producción. Funciones como 'Super Steady' con estabilización de bloqueo horizontal ayudan a mantener unas imágenes fluidas y niveladas incluso durante los movimientos a alta velocidad, mientras que 'Instant Slow-Mo' permite reproducir con detalle los trucos en el momento en que se realizan.

En conjunto, estas funciones permiten a los equipos de producción capturar el skateboarding con mayor claridad, estabilidad y proximidad, mostrando la precisión, el estilo y la habilidad técnica que hay detrás de cada movimiento.

El estreno de la integración de la perspectiva en primera persona (POV) del Galaxy S26 Ultra en el evento 'SLS DTLA Takeover' marca el rumbo que tomará la retransmisión deportiva en el futuro. A medida que avanza el SLS Championship Tour, Samsung seguirá explorando cómo la tecnología móvil puede evolucionar hasta convertirse en una herramienta de retransmisión versátil.

De cara a los grandes eventos deportivos mundiales y al camino hacia Los Ángeles 2028, este cambio apunta a un futuro en el que la frontera entre la cámara de un smartphone y la cámara de retransmisión seguirá difuminándose, acercando aún más a los aficionados a la acción.