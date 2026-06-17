La Generalitat prevé crear la oficina de promoción de las selecciones deportivas catalanas tras el verano

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Además de sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a los co - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha avanzado este miércoles que la oficina del Govern para la promoción de las selecciones deportivas catalanas, que forma parte del acuerdo de investidura con ERC, estará en marcha tras el verano.

"La oficina está a punto. Ya hace tiempo que estamos trabajando con ERC un documento que está prácticamente cerrado. Estamos esperando, definitivamente, a tener los Presupuestos para que salga adelante", ha subrayado en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts Montse Ortiz.

Según Álvarez, el objetivo de esta oficina es la proyección de las selecciones deportivas catalanas en el ámbito internacional hasta "los límites que están marcados", sumado al trabajo previo hecho con muchas selecciones que participan en campeonatos de España y dando proyección a los mismos deportistas.

"Estamos trabajando con todo el mundo que nos ha hecho propuestas para potenciar las selecciones catalanas. Y lo haremos. Y una vez pase, seguramente este verano, tendremos la oficina", ha destacado.

Después de que Ortiz haya acusado al conseller de preguntarle por un debate que" incomoda" a los socialistas y de jugar a la ambigüedad sobre esta cuestión, éste ha asegurado que ya hay selecciones deportivas catalanas que compiten internacionalmente.

"Hace poco la federación catalana de Korfbal ha competido internacionalmente y nosotros le hemos dado apoyo e intentamos ayudarla siempre que podemos", ha subrayado Álvarez, asegurando que quieren apoyar a las que quieran hacerlo y que también promueven que se hagan campeonatos en Cataluña.

Pese a señalar que hay federaciones que, pese a que legalmente podrían, no tienen esta inquietud, ha manifestado que estarán al lado de las que quieran hacerlo.

"Es el propósito de la oficina. No hacer política por encima de otra cosa. Yo creo que el deporte catalán vive un momento muy bueno en todos los sentidos", ha recalcado Álvarez, tras defender que lo que quiere el deportista catalán es sentirse valorado.