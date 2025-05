El GPI Madrid Marcha Silbö Telecom implementará el 'VAR de la marcha'

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, prueba de categoría Gold del circuito mundial de marcha que se disputará el domingo 1 de junio en la capital española, contará con la implementación del 'VAR de la marcha' y servirá como homenaje a la atleta María Vasco, bronce en 20 kilómetros marcha en Sydney 2000.

La carrera, organizada por la empresa de eventos deportivos G2O Publisport y que se desarrollará en la Gran Vía sobre un recorrido de 10 kilómetros -diez vueltas a un circuito de un kilómetro entre el Cine Capitol y la calle Hortaleza-, fue presentada este lunes en el Campus UAX Business & Tech de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX).

El acto comenzó con 'Feeling Good', la mítica canción de Nina Simeone interpretada por Fefa Ocaña -que también cantó 'Puedes contar conmigo' (La Oreja de Van Gogh) y 'I Will Survive' (Gloria Gaynor)-, y contó con el director de Deportes de Telemadrid, Javier Callejo, como maestro de ceremonias. El marchador Diego García Carrera, ideólogo y director deportivo de la carrera, se mostró orgulloso de la trayectoria de la prueba. "Ya no es aquella locura de cerrar la Gran Vía para llevar el atletismo al corazón de Madrid, sino que es toda una realidad más que consolidada", indicó.

Una de las novedades más destacadas para esta edición será la implementación un nuevo dispositivo RWECS (siglas de es Race Walking Electronic Control System): un pequeño aparato basado en una serie de sensores, que pesa menos de 15 gramos y es poco mayor que una moneda de1 euro, y se ata a los cordones de las zapatillas, considerado como el 'VAR de la marcha'.

El mecanismo fue presentado por el líder del proyecto, el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Javier Rosell. "Se podrán ver los datos de los marchadores en tiempo real y de forma anónima, pero el juzgamiento siempre seguirá corriendo a cargo de los jueces", señaló García Carrera, "Madrid Marcha es la primera prueba internacional donde se podrá testar la pérdida de contacto de los pies de los marchadores con el suelo", añadió.

Todo en una prueba que rendirá homenaje a María Vasco, primera atleta española que ganó una medalla olímpica en atletismo, coincidiendo con el 25º aniversario del bronce que la catalana logró en los 20 kilómetros marcha de Sydney 2000.

El incremento del 8% en los premios económicos -los primeros clasificados de la prueba absoluta de cada categoría recibirán 3.500 euros cada uno- y la inclusión de una cuarta prueba, de categoría abierta para marchadores amateurs -siempre que estén federados y que por ranking se hayan quedado fuera del World Race Walking Tour- son otras de las novedades de esta edición, que contará con marchadores de primer nivel como Toshikazu Yamanishi y Antonella Palmisano -ganadores del año pasado-, Perseus Karlström, Yang Jiayu, Antigoni Ntrismpioti, Evan Dunfee, Francesco Fortunato, Caio Bonfim, Alegna González, Raquel González Campos, Laura García Caro, Paul McGrath o Marc Tur, además de, por supuesto, Diego García Carrera.

"Para hacernos una idea de la magnitud del cartel, Fortunato, Yamanishi y Dunfee han batido récords del mundo en distintas distancias pero no en 10 kilómetros. Además, se van a enfrentar al 'kaiser' de la marcha mundial, que es Caio Bonfim. En categoría femenina está Yan Jiayu, que es espectacular y liderará a una representación de China que es el país que más atletas aportará después de España. Con todos ingredientes es difícil adivinar el resultado, aunque seguro que será un espectáculo en toda regla. ¿En mi caso? Haré lo que buenamente pueda, aunque a veces sale bien", apuntó García Carrera.

En el acto estuvieron presentes otros marchadores que estarán en Madrid como Raquel González, Álvaro López -campeón de España de 20km marcha-, Aldara Meilán, Miguel Espinosa y Lucía Redondo. "Es un circuito muy duro pero al mismo tiempo espectacular", aseguró González, mientras que López cree que es "una experiencia increíble ver cortada la Gran Vía" para ellos.

El director de Deportes de la Universidad Alfonso X El Sabio y director de Operaciones de la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, Raúl Notario, explicó detalles de la edición. "En la UAX nos vinculamos con las empresas que mueve la industria del deporte, como es este Gran Premio Madrid Marcha. Estamos muy atentos a las oportunidades del mercado: la tecnología avanza muchísimo en los últimos años y, como universidad, tememos la obligación de estar pegados a esas innovaciones", dijo Notario.

Mientras, el CEO del operador móvil virtual (OMV) Silbö Telecom, Jorge Morán, afirmó que en la empresa se identifican "con los valores del deporte, como por ejemplo el sacrificio, y la marcha es una de las disciplinas más sacrificadas". "Queremos una 'marcha verde' por el centro de la ciudad, marchando y 'silbando', así que estamos encantados. Es el segundo año con Madrid Marcha, así que vamos por el buen camino", manifestó.

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid también han apoyado esta prueba Gold del circuito mundial de marcha. Beatriz Enríquez de Salamanca, subdirectora general de gestión deportiva del consistorio, describió a Madrid como la "capital mundial del deporte". "Los valores dentro de las pruebas deportivas que tenemos contribuyen a fomentar el deporte, que es el gran objetivo de la administración municipal. Queremos que la gente se anime a practicar deporte. Madrid Marcha es una de las pruebas más importantes del calendario de Madrid y trabajamos codo con codo con World Athletics para fomentar el deporte. Estamos encantados de que esta prueba se celebre en la Gran Vía: esperemos que el 1 de junio haga un día buenísimo, aunque ya se sabe que hasta el 40 de mayo", subrayó.

Representando a la Comunidad de Madrid estuvo Ricardo Echeita, subdirector general de Estudios y Formación Deportiva del Ejecutivo regional. "La Comunidad de Madrid siempre tiene que estar en un evento de esta envergadura. Nuestro gobierno, en colaboración estrecha con el Ayuntamiento, estamos posicionado al deporte de Madrid en el top mundial. Y con el caso concreto del atletismo estamos haciendo un esfuerzo enorme. Vamos a apoyar a Diego García Carrera, a Gerardo (González, CEO de G2O Publisport) y a todo su equipo para que Madrid Marcha vuelva a ser un éxito", señaló Echeita.

"Me encantaría que el 'VAR de la marcha' acabe implementándose definitivamente porque es tecnología y si no se aplica ya mismo es porque hay alguien que no quiere", finalizó García Carrera "Es una prueba muy sostenible porque en 500 metros somos capaces de montar todo este tinglado", continuó.

A la presentación, que finalizó con el sorteo de unas zapatillas Skechers y un reloj Xiaomi -cortesía de Silbö Telecom-, acudieron el presidente de la Federación Madrileña de Atletismo, Isidro Arranz, y el de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), José Damián González. Por último, cabe destacar también que Skechers sigue siendo el sponsor técnico del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, que también contará a partir de ahora con la colaboración de Jaecoo Gamboa, que se convierte en coche oficial de la misma. Asimismo, Novotel continúa como hotel oficial y Grand Class como empresa oficial de transportes.