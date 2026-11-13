Las grandes promesas del turf español se miden este domingo en La Zarzuela en las Copas de Criadores. - HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de la Zarzuela de Madrid acoge este domingo una jornada de seis carreras en la que quince potros y potrancas de dos años nacidos y criados en España compiten en las dos pruebas de las Copas de Criadores, y se disputará la final de la Copa Promesas de la Asociación Española de Gentlemen Riders y Amazonas (AEGRI) en el Premio Maribel Baillo.

La primera de las citas de Categoría C es la Copa de Criadores - Manuel Delgado Sánchez-Arjona, que reúne en la segunda carrera a seis potros sobre 1.500 metros con Quiles, Carletto y Ahura Mazda entre los aspirantes.

Por su parte, la quinta prueba corresponde a la Copa de Criadores - Javier Navarro Reverter, en la que nueve potrancas de idéntica edad y origen disputan los 1.500 metros con Ánimo Lola, Pretty Rose y Favara como destacadas.

El programa de carreras comenzará con el Premio Favallu patrocinado por 'Marca', sobre 1.400 metros para siete ejemplares de dos años que no hayan ganado dos carreras, con Katxorro, Harry Cross y Bukanan entre los participantes.

A continuación se celebrarán las dos partes del hándicap dividido sobre 2.100 metros para caballos y yeguas de tres años en adelante: primero el Premio José Javier Herreros de Tejada, con quince inscritos, y después el Premio Nemesio Fernández-Cuesta, con doce aspirantes y soporte de la apuesta Lototurf.

El cierre de la jornada llegará con el Premio Maribel Baillo, final de la Copa Promesas de AEGRI, donde siete caballos y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado un premio de 10.000 euros durante el año correrán sobre 1.600 metros bajo la monta de amazonas y gentlemen sin cinco victorias.

Al margen de la competición, el hipódromo organiza visitas guiadas Hipotour, ofrece acceso gratuito al Museo Eduardo Torroja y dispone de un espacio infantil, el 'Club Ponyturf', y diversas propuestas gastronómicas, además de ofrecer aparcamiento gratuito para más de 2.000 vehículos y autobuses lanzadera sin coste desde el Paseo Moret de Moncloa a partir de las 10:30 horas.