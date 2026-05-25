El griego Gkolomeev, único en batir un récord mundial en los 'Juegos Mejorados'

Archivo - El nadador griego Kristian Gkolomeev. - Nikola Krstic / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 25 (dpa/EP)

El nadador griego Kristian Gkolomeev se ha embolsado un bono de un millón de dólares (más de 850.000 euros) al convertirse en el único deportista capaz de batir un récord mundial oficial, el de los 50 metros estilo libre, en la primera edición de los 'Enhanced Games', la competición donde el uso de sustancias dopantes está permitido.

Gkolomeev cronometró un tiempo de 20.81 segundos en los 50 metros estilo libre, una de las 22 pruebas de atletismo, natación y halterofilia celebradas este domingo en Las Vegas (Estados Unidos). Una victoria por la que el nadador recibió 250.000 dólares (cerca de 215.000 euros) y una plusmarca mundial por la que se llevó un millón de dólares adicional, aunque el registro no entrará en los libros oficiales de récords por la naturaleza de la competición.

Los organizadores esperaban muchos resultados de primer nivel en este controvertido evento, en el que se animaba de hecho a los atletas a utilizar sustancias para mejorar el rendimiento que están estrictamente prohibidas en las competiciones oficiales.

Sin embargo, Gkolomeev fue el único en rebajar un récord del mundo, mientras que una figura conocida como el estadounidense Fred Kerley, excampeón mundial de los 100 metros lisos y que reconoció haber competido sin ninguna ayuda, se quedó a cuatro décimas del récord con un discreto tiempo de 9.97 segundos. Entre el resto de los ganadores de la jornada destacó el nadador alemán Marius Kusch, quien se impuso en los 100 mariposa con un tiempo más rápido que su mejor marca personal oficial.

De los 42 participantes, 38 utilizaron sustancias dopantes bajo supervisión médica durante las ocho semanas previas a la competición. El 91 por ciento recurrió a la testosterona (un esteroide) y el 71 a la Hormona del Crecimiento Humano (HGH).