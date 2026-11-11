Gustavo Silva: "Los Chicago Bears somos y trabajamos como una familia y esa cultura se ve en España"

Gustavo Silva, director de Desarrollo de Fúbol Americano de los Chicago Bears, durante uno de los clinics celebrados en Madrid - NFL ESPAÑA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Chicago Bears son una de las tres franquicias que están instaladas en España a través del Programa de Mercados Globales de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, y celebran su presencia en un país con el que comparten "la cultura de trabajar como una familia" y donde están notando que su deporte y el flag football "están creciendo".

Los Bears pusieron esta pasada semana en Madrid el broche final a su gira de flag football por España, un recorrido que les ha llevado a pasar por Bilbao, Valencia, Barcelona y la capital, y que ha involucrado a casi 2.000 niños en su apuesta por desarrollar el flag football, la modalidad del fútbol americano que será olímpica en Los Ángeles 2028.

Nunca antes una visita de los Chicago Bears a España había incluido tantas ciudades y clínics, ni había llegado a un número tan elevado de niños, en una iniciativa que acompañaron en esta ocasión exjugadores míticos del equipo estadounidense como Roberto Garza y Charles Tillman.

"Estamos aquí para ayudar a crecer el deporte y ayudar a dar la oportunidad a estos chicos a que tengan esa experiencia y ojalá les guste mucho, que se diviertan y sigan queriendo jugar y conozcan a los Chicago Bears y se hagan seguidores de los Chicago Bears", reconoció Gustavo Silva, director de Desarrollo de Fútbol Americano de la franquicia, a Europa Press durante el clínic celebrado en Las Rozas.

El directivo indicó que el deseo de los 'Osos' es que estos niños y jóvenes "conozcan la NFL, el deporte y las chicas y los chicos tengan las mismas oportunidades para mejorar". "Sabemos que los deportes tienen tantos beneficios para los chicos en sus vidas, tantas cosas que aprende uno en el deporte y que le ayudan la vida", remarcó.

"Y le queremos dar otra oportunidad a los chicos y a las chicas, especialmente a las chicas que no han tenido tantas y por eso hemos tenido aquí con nosotros las jugadoras de la selección española de flag football, para que vean que estas mismas chicas también, que son de aquí de España y de este área, están haciendo cosas tan grandes como ojalá jugar en los Juegos Olímpicos un día. Y eso es una buena cosa, una buena meta de tener y usar el deporte para mejorar las vidas", añadió.

Y Silva no esconde que "la gente española tiene mucha pasión por sus deportes y sus equipos". "Y queremos que tengan ese mismo amor, esa misma pasión para los Chicago Bears. Esa pasión, ese amor por el deporte, y también la cultura. La familia es tan importante y esa es la misma cultura de los Chicago Bears. La familia de los Chicago Bears es una familia que han sido los dueños de ese deporte y que ayudaron a empezar a la NFL. George Salas fundó los Chicago Bears y la misma familia (los McCaskey) siempre han sido los dueños", recordó.

"Y los Chicago Bears, aunque sean un equipo grande en todo el mundo, todavía somos una familia, trabajamos como una familia y esa cultura se ve en España, donde la familia es tan importante, el deporte es tan importante, y la gente y su comunidad es tan importante, por eso los Bears escogieron a España como uno de esos mercados", añadió al respecto Silva.

Ahora, esperan que el flag football sea "un éxito" en LA28 y que siga "creciendo" y "siguiendo en próximos Juegos Olímpicos". "Pero también que el deporte siga creciendo en el mundo. Sabemos que cuando hay unos Juegos Olímpicos, el deporte crece y no vamos a esperar a los Juegos para que este trabajo de crecer este juego. Los empezamos aquí en España ya desde el 2023, la primera vez que vinimos a Madrid y a Barcelona, y cada año vamos yendo a más partes y dando más oportunidades y así ayudar a crecer también en esas ciudades que visitamos", subrayó.

Y Silva percibe que el flag football y el fútbol americano "están creciendo, claramente" en España. "Yo pienso que hay más gente interesada, especialmente ahora que ya hay dos partidos (de la NFL). Está creciendo, y lo que hemos visto en las ciudades que hemos visitado desde el principio como Barcelona o Badalona. Allí en las ligas que hay de fútbol americano y de flag ha crecido el número de niños que están jugando, y es lo que esperamos en todas las ciudades que visitamos, que siga creciendo el deporte, y también en España, poco a poco", advirtió.

Para el director de Desarrollo de Fútbol Americano de los Bears, su deporte "es muy emocionante". "Nosotros creemos que es uno de los mejores deportes en todo el mundo, pero lo que falta es darle la oportunidad. No se ha jugado antes y queremos que la gente de aquí de España lo vea, lo experimenten y lo jueguen. Y yo pienso que se van a enamorar de este deporte porque sí es muy lindo", confesó.

Finalmente, habló sobre las opciones de los Bears en esta temporada después de que en la pasada rozaran la final de la Conferencia Nacional, cayendo en la prórroga ante Los Angeles Rams. "La meta es ganar la Super Bowl, todos los años es la meta. Para nosotros, una meta es que queremos ser los mejores en el campo, pero también los mejores en la comunidad sirviendo a la gente", sentenció.

ÉXITO EN BILBAO, BARCELONA, VALENCIA Y MADRID

Antes de cerrar su gira en Madrid, los Bears estuvieron en Bilbao los días 26 y 27 de octubre y en Barcelona, el 29 y 30. El tour arrancó en las instalaciones del Athletic Club en Lezama, donde se desarrollaron seis sesiones, tres con escuelas locales, una con jóvenes de la cantera del conjunto vizcaíno, otra dirigida a los medios de comunicación y una última con equipos locales de flag football.

Esta primera parada también estuvo marcada por, según indicaron los organizadores, "la extraordinaria acogida del Athletic Club, que acompañó a la delegación estadounidense durante su estancia y contribuyó a estrechar los lazos entre ambas entidades".

De hecho, "uno de los momentos más especiales", fue la recepción en el palco presidencial de San Mamés, donde Jon Uriarte, presidente del club bilbaíno, recibió a Roberto Garza y Gustavo Silva. Posteriormente, en Lezama, Garza y Aitor Paredes, jugador del primer equipo del Athletic Club, compartieron un encuentro en el que conversaron sobre sus respectivas disciplinas e intercambiaron regalos.

Tras su paso por Bilbao, los Chicago Bears regresaron a Barcelona por cuarto año consecutivo durante los 29 y 30 de octubre y reuniendo a más de 600 niños y niñas para descubrir y practicar este deporte con la colaboración de clubes locales como Badalona Dracs y Barberà Rookies.

Posteriormente, los días 2 y 3 de noviembre, la parada fue en Valencia, donde también hubo una gran aceptación en los clínics con diferentes colegios, mientras que el último lugar fue Madrid, coincidiendo con la celebración del segundo partido de la NFL en España, el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals.

Los Bears celebraron varios clínics, una en la localidad madrileña de Las Rozas y otro en la Plaza de España, con la participación de cerca de 400 niños y niñas han tenido la oportunidad de descubrir y practicar el flag football a través de diferentes actividades, y que contó con la participación de jugadoras de la selección española femenina de este deporte.