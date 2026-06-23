'Hispania', 'Blue Carbon' y 'Red Bandit' buscarán un nuevo título en Abanca ORC 0 en la Copa del Rey Mapfre

Copa del Rey Mapfre de vela - MARÍA MUIÑA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'Hispania' de la Armada Española, el 'Blue Carbon' y el 'Red Bandit' alemán, vencedores en ediciones anteriores, se postulan como aspirantes al título de campeón de la clase Abanca ORC 0 de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre, que se disputará entre el 1 y el 8 de agosto en aguas de la bahía de Palma bajo la organización del Real Club Náutico de Palma.

Tras el cierre del primer plazo de inscripción el pasado 15 de junio y una vez configuradas las seis clases, hasta tres embarcaciones vencedoras de anteriores ediciones aspiran a repetir título en Abanca ORC 0.

El 'Hispania', el nuevo barco de formación de la Armada Española, ya ganó la competición en 2025 bajo el nombre de 'Vesper', y llega a Palma tras completar sus primeros meses de actividad bajo pabellón español. En él podría competir el Rey Felipe VI.

También estará en aguas baleares el 'Blue Carbon' de Toni Guiu, que se hizo con el título en 2024 con Javier Banderas como armador y bajo los colores del 'Teatro del Soho-Mahou San Miguel'. Esta temporada, el equipo andaluz competirá en ORC B con una nueva unidad del modelo X-Yachts 41R, vencedora además de la pasada Sandberg PalmaVela.

El tercer campeón en discordia será el alemán 'Red Bandit', de Carl-Peter Forster, que dominó con autoridad la edición de 2022 y regresa a Palma tras finalizar en la octava posición en el reciente Campeonato del Mundo de ORC.

El armador catalán Toni Guiu aseguró que la Copa del Rey Mapfre "siempre ha sido un escaparate de los mejores barcos y las mejores tripulaciones". "Los barcos cambian y evolucionan, pero los grandes campeones dejan huella. Este año la Copa nos deja una imagen muy bonita, con tres ganadores de ediciones anteriores compartiendo línea de salida. Para quienes llevamos muchos años en este deporte es como reencontrarse con viejos conocidos dispuestos a volver a pelear por la victoria", manifestó.

Las tres unidades son TP52 optimizados para competir bajo el reglamento ORC y tendrán enfrente una dura competencia. Entre sus principales rivales destacan el italiano 'Blue', de Bonfiglio Mariotti, subcampeón de la pasada edición, y el maltés 'Vudu', de Mauro Gestri, actual subcampeón del mundo de ORC, que en 2025 se quedó a las puertas del podio de la Copa del Rey Mapfre por tan solo dos puntos.

Otro de los TP52 destacados será el 'Vithas-Urbania', de Tomás Gasset, que repite con la misma unidad de 2025 tras firmar una notable temporada, con un subcampeonato en el Trofeo Conde de Godó y una séptima posición en el Mundial. Completan la nómina de aspirantes el brasileño 'Caballo Loco', de Mauro Dottori, y el francés 'Guénifey', patroneado por Julien Llorca.

El director general del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, afirmó que la competición ha vuelto a demostrar "su capacidad para atraer a barcos y tripulaciones del máximo nivel". "Que tres ganadores de anteriores ediciones coincidan en la clase Abanca ORC 0 habla por sí solo del prestigio de la competición y del valor deportivo que tiene ganar en la bahía de Palma", expresó.

"Será una clase muy abierta, con unidades altamente optimizadas y equipos acostumbrados a competir al más alto nivel. Para el club es una magnífica noticia y un aliciente más para una edición en la que la rivalidad promete ser máxima", finalizó.