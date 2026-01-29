Hoka presenta la zapatilla Cielo X1 3.0, una zancada propulsiva diseñada para el día de la carrera. - HOKA

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Hoka presenta la Cielo X1 3.0, su zapatilla más ligera hasta la fecha, propulsiva y refinada con precisión para el día de la competición y que ha sido diseñada para minimizar el peso y maximizar el rendimiento.

Impulsada por el conocimiento y la experiencia de los atletas élite de Hoka, la Cielo X1 3.0 está hecha para la velocidad. Esta versión 3.0 reduce de forma significativa el peso respecto a la anterior edición al incorporar una placa de fibra de carbono altamente propulsiva, espuma PEBA reactiva y una suela con gran agarre.

La Cielo X1 3.0 ofrece un potente retorno de energía para mantener ritmos elevados, mientras que la suela de poliuretano moldeada por compresión equilibra ligereza, tracción y durabilidad. Su tejido Leno ultratranspirable reduce el peso al mínimo y fija el pie con seguridad, mientras que el empeine dinámico se adapta al movimiento natural para un ajuste flexible y seguro.

Rematada con un sistema de cordones asimétricos que reduce los puntos de presión y mejora la comodidad, cada detalle de la Cielo X1 3.0 ha sido diseñado para ofrecer la máxima propulsión, eficiencia y confort a ritmo de competición.

Para el lanzamiento de la nueva Cielo X1 3.0, la campaña 'Speed of Light' celebra la electricidad del impulso y cuenta con la participación de miembros del equipo de producto de Hoka, Ari Hendrix-Roach y Brandon Johnson, quienes contribuyeron directamente al desarrollo de la zapatilla.

La presencia en la campaña de ambos atletas, clasificados para los Trials Olímpicos, refleja la filosofía de Hoka como una marca "creada por corredores y para los corredores".

Para celebrar el lanzamiento, clubes de running de todo el mundo se unirán para vivir la experiencia Speed of Light y el debut de la Cielo X1 3.0. En las principales ciudades, los corredores tendrán la oportunidad de probar la nueva zapatilla y participar en entrenamientos comunitarios para sentir la velocidad de la luz en primera persona.

El lanzamiento de las nuevas Hoka Cielo X1 3.0, que ya están disponibles, coincide con el nuevo acuerdo de patrocinio entre Hoka y el Zurich Marató de Barcelona, una de las citas más emblemáticas del calendario nacional e internacional que tendrá lugar el próximo 15 de marzo.