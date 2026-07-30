Horta, Conde y Javier García, bazas españolas en el Europeo de Remo en Varese

Los deportistas españoles Caetano Horta (izquierda) y Rodrigo Conde (derecha), una de las dos bazas nacionales para el Campeonato de Europa de remo. - FEDERACIÓN ESPAÑOL DE REMO

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los palistas gallegos Caetano Horta y Rodrigo Conde, en la modalidad de doble scull, y el alicantino Javier García, en el skiff paralímpico, serán las principales bazas españolas en el Campeonato de Europa, que se disputará en la ciudad italiana de Varese, según ha comunicado la Federación Española de Remo (FER).

En el doble scull, Rodrigo Conde, subcampeón del mundo en 2022, buscará la que puede ser su tercera medalla europea en esta modalidad, después de las logradas en 2022 y 2024 junto al catalán Aleix García en Múnich (Alemania) y Szeged (Hungría), respectivamente. Por su parte, Caetano Horta fue campeón de Europa júnior en doble scull en 2020 y alcanzó la séptima posición en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Con la inscripción más alta de las 24 modalidades en liza, un total de 17 botes, los españoles de doble scull, cuya preparación se ha llevado a cabo en Laias (Orense), tendrán que enfrentarse a los belgas Aaron Andries y Tibo Vyvey, que son los grandes favoritos para colgarse el oro en la final del sábado tras imponerse en el circuito de la Copa del Mundo. Además, Croacia, Serbia o Polonia también pueden optar a las medallas.

Por su parte, Javier García, campeón de España de remo paralímpico en 2024, afrontará este Campeonato de Europa de Varese, después de pasar por quirófano por una infección en la cadera en 2025 debido a una bacteria, que le impidió disputar el Campeonato del Mundo de ese mismo año. Para regresar de la mejor manera posible, el alicantino, se ha preparado en Banyoles (Girona), con el objetivo de estar en la final A del domingo.

Junto a ellos, estará el equipo técnico español que está integrado por Jaime Ríos, David Morales y Álex Moya, y el fisioterapeuta André Diz.

La delegación española buscará ampliar su medallero en el Campeonato Europeo, donde acumula 15 medallas: un oro, cuatro platas y diez bronces. En la edición de 2025, celebrada en Plovdiv (Bulgaria), España solo consiguió una medalla de bronce en la modalidad dos sin timonel, lograda por Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez.

El Campeonato de Europa de remo se desarrollará a lo largo de tres días de competición, en lugar de los cuatro de ediciones anteriores. Con este formato, los dos mejores equipos de cada eliminatoria avanzarán directamente a la siguiente ronda, mientras que los puestos restantes, para semifinales en el caso del doble scull masculino y las finales A y B en skiff PR1, se completarán con los mejores tiempos de clasificación, eliminando así las repescas para simplificar el calendario.

Además, el Europeo se disputa poco antes del Campeonato del Mundo de Ámsterdam (Países Bajos), a finales de agosto. Por ello, el equipo español acude a la cita continental con una reducida y selecta delegación dispuesto a seguir quemando etapas en su puesta a punto, poniendo en liza dos botes que ya saben lo que es estar luchando este año por los puestos de privilegio en la Copa del Mundo.