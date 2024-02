Hugo González: "Voy a París con más motivación que expectativas"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Hugo González afronta los Juegos Olímpicos de París 2024 "con más motivación que expectativas", por lo que buscará las mejores pruebas en las que "apostar" por competir, después de colgarse una plata y un oro en el Mundial de Doha (Catar) tras "medirse con los mejores del mundo".

"Queríamos competir, medirnos con los mejores del mundo. Era un buen momento en febrero para hacerlo, teniendo en cuenta que tenemos los Juegos en julio, salió mucho mejor de lo esperado. Vamos con más motivación que expectativas. Probablemente tengamos que decidir por qué prueba apostar", admitió Hugo González a los medios de comunicación desde el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El balear aseguró que van por "el buen camino" para seguir "bajando marcas". "Hay que ir nadando más rápido y aspirando a lo mejor en París. Seguimos con la misma motivación, las ganas son de seguir mejorando detalles como al principio, rascando décimas por cada largo y aspirar a lo mejor en París", señaló el campeón del mundo en 200 espalda y plata en 100 espalda.

"Desde que gané las medallas estos tres o cuatro días atrás, todavía no he encontrado palabras para describirlo. Ahora ya no es desde Doha, ahora ya estoy aquí y estoy superagradecido por todo el apoyo que hemos recibido, tanto por redes sociales como en los medios de comunicación", apuntó.

El nadador reconoció que tiene "suerte" de volver a España con las medallas, aunque pone "el mismo esfuerzo" que sus compañeros de entrenamiento. "Es muy agradecido y satisfactorio después de todas las horas de sufrimiento y de esfuerzo", dijo.

En cuanto a la prueba de relevos, el doble medallista en el Doha 2024 indicó que "cuantos más nadadores" mejor será el "ambiente" competitivo. "Tendremos mejor conexión entre nosotros y llevando tres relevos a París. Es muy motivante, de hecho en Doha quedamos quintos", recalcó.

"El calendario es muy difícil, especialmente para mí porque mis dos mejores pruebas, las dos 200, se solapan, creo que la final de 200 espaldas es 29 minutos antes que la semifinal 200 estilos y ahora pues tocará decidir otra vez qué hacer en los Juegos", puntualizó.

Finalmente, González afronta la recta final de una "larga" temporada en la que "realmente nunca" para "demasiado tiempo". "La temporada empezó para mí en septiembre, llevamos seis meses, nos quedan cinco meses más aproximadamente para los Juegos, entonces el objetivo es ese, el final de temporada", concluyó.