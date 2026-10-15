Iris Tió y Marc Márquez, mejores deportistas de 2025 en los Premios Nacionales del Deporte

Marc Márquez e Iris Tió - AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nadadora de artística Iris Tió, el piloto de MotoGP Marc Márquez, la nadadora Anastasiya Dmytriv, la selección masculina de waterpolo, la ciclista Paula Ostiz, el alpinista Carlos Soria o el atleta sueco Armand Duplantis son algunos de los ganadores de uno de los Premios Nacionales del Deporte del año 2025, según confirmó este jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) tras la reunión del jurado de los galardones.

Iris Tió, ganadora de cuatro medallas en el Mundial de Natación del año pasado (oro en solo libre -siendo la primera española que lo consigue- y en dúo libre y bronce en solo técnico y en equipo técnico), fue reconocida con el Premio Reina Leticia, y Marc Márquez, que ganó su noveno título mundial y séptimo en la categoría 'reina' del motociclismo, con el Premio Rey Felipe, galardones que reconocen a los dos mejores deportistas españoles de 2025.

Además, el Premio Princesa Leonor, que reconoce al o la mejor deportista menor de 18 años, recayó en la nadadora almeriense Anastasiya Dmytriv, campeona del mundo de natación adaptada en 100m braza SB8 y relevo mixto 4x100 estilos, mientras que el Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, se concedió al programa 'Relevo Paralímpico', que promueve la captación de jóvenes para iniciarlos en la práctica deportiva y convertirlos en futuros deportistas paralímpicos.

La ciclista Paula Ostiz, bicampeona del mundo y de Europa júnior en ruta y campeona de Europa y subcampeona del mundo júnior en contrarreloj, recibirá el Premio Rey Juan Carlos a la deportista revelación, y el gesto del portero de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas de pedir al árbitro que rectificase su decisión de expulsar al sueco Hampus Wanne durante el Mundial, le hizo merecedor del Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte.

La atleta cubana Leyanis Pérez, campeona del mundo de triple salto al aire libre y en pista cubierta, fue distinguida con el Trofeo Comunidad Iberoamericana al o la mejor deportista o entidad de Iberoamérica, y el Trofeo Unión Europea, destinado al mejor deportista, equipo o entidad de otro país miembro de la UE, fue para el atleta sueco Armand Duplantis, campeón del mundo de salto con pértiga al aire libre y en pista cubierta.

La selección española masculina de waterpolo, que se proclamó campeón del mundo ha conseguido la Copa Barón de Güell, que premia al mejor equipo o selección del año, y la Copa Stadium, que pone en valor a las personas o instituciones que más han contribuido al fomento del deporte base, reconoció la labor de Convive Fundación Cepaim, una organización que da respuesta a dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión social.

El Ayuntamiento de Torrevieja recogerá el Premio Consejo Superior de Deportes como la entidad local española que más ha contribuido a la promoción del deporte el año pasado al haber albergado 150 eventos deportivos y acogido más de 60 concentraciones de equipos y selecciones, y la Universidad de Castilla-La Mancha, el Trofeo Joaquín Blume, que destaca a los centros de enseñanza que más han contribuido al impulso del deporte por el desarrollo del programa 'Doble Carrera' que favorece la conciliación de la vida académica y la carrera deportiva.

El Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte, que subraya el ejercicio de su actividad en el ámbito deportivo, fue para Fructuoso López, fundador y presidente de Joma Sport, y el alpinista Carlos Soria recibirá el Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa por toda una vida dedicada al deporte.

Para la concesión de estos Premios Nacionales del Deporte, el jurado de expertos, presidido por el director general de Deportes, Fernando Molinero, ha valorado 175 propuestas enviadas por instituciones, deportistas y profesionales del sector.

En la deliberación de este jueves también participaron el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto; la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán; la secretaria general del Comité Olímpico Español, Victoria Cabezas; y el presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo.

Junto a ellos, estuvieron los presidentes de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo; de la Real Federación Española de Hockey, Santiago Deó; y de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus; la directora general de la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO), Jennifer Pareja; la directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Inmaculada Benito; la secretaria ejecutiva confederal de UGT, Cristina Estévez; el exseleccionador nacional Vicente del Bosque; la doble campeona olímpica Theresa Zabell; el exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán; y el presidente de Leyendas España, Salvador Ballesta.

Finalmente, el jurado se completó con la directora de Deportes de RTVE, Rosana Romero; los periodistas deportivos Paloma del Río y Jesús Álvarez; la consejera delegada de Joma Sport, Marina López; el director general de la Fundación Deporte Joven, Aitor Canibe; la directora general de la Fundación Carlos Alcaraz Garfia, Beatriz Garfia; la presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa; el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, Jorge Aguirre; el rector magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias; y la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino.

Además, por parte del CSD participaron de la reunión como miembros del jurado el director de Gabinete de Presidencia, Juan Luis Soto; la subdirectora general de Alta Competición, Lola Boyé; la jefa de prensa, Lucía Santiago; y los asesores Pablo García, Aauri Bokesa, Ana Luna y Fernando Olmeda, siendo Tania Fernández, directora del área de Relaciones Externas y Protocolo, la secretaria del jurado.