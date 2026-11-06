Ja'Marr Chase: "Es la primera vez que juego en el extranjero y me siento afortunado"

Ja'Marr Chase , jugador de los Cincinnati Bengals, en rueda de prensa por el partido ante los Atlanta Falcons de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)
El estelar receptor abierto de los Cincinnati Bengals Ja'Marr Chase aseguró este viernes que se siente "afortunado" de poder jugar este domingo en Madrid contra los Atlanta Falcons y que está "disfrutando mucho hasta ahora" de su primera experiencia fuera de los Estados Unidos jugando al fútbol americano
"Lo estoy disfrutando mucho hasta ahora, está siendo increíble. He traído a mi familia, así que hemos podido ver algunas de las cosas que ofrece España; está siendo una experiencia muy divertida", señaló Chasde en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
El receptor tiene "ganas ya" de jugar en el Estadio Santiago Bernabéu y se siente "bendecido por tener la oportunidad de hacerlo". "Creo que lo más importante es sentirse afortunado por tener una oportunidad como esta. Es la primera vez que juego en el extranjero; puede que otros compañeros en el vestuario ya lo hayan hecho antes, pero para mí es la primera vez. Sinceramente, solo quiero absorber la experiencia y disfrutarla junto a mis compañeros en el vestuario", confesó.
El jugador de los Bengals reconoció que "realmente no" conoce demasiado sobre el deporte español. "Bueno, solo he jugado al FIFA 26 en el ordenador, así que eso es lo más cerca que he estado", añadió entre risas, mientras que indicó que ha paseado "bastante" por su cuenta por las calles de Madrid y que sólo le han "reconocido un par de veces", algo a lo que no da "mayor importancia".
Por otro lado, Chase recalcó que su "conexión especial" con Joe Burrow, quarterback del equipo, es que "el tiempo" que llevan "jugando juntos". "Creo que ya son seis o siete años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos cuáles son las tendencias de cada uno, así que estamos preparados para ello", subrayó.
"La verdad es que es genial trabajar con Tee. Es como un hermano para mí, nos mantenemos alerta mutuamente cuando estamos juntos, y viceversa", añadió sobre la dupla de receptores de máximo nivel que forma con Tee Higgis.
Finalmente, advirtió que aún les queda por mejorar pese a que llevan tres victorias seguidas. "Estoy seguro de que muchos de mis compañeros coincidirán y es que todavía no hemos jugado nuestro mejor partido. Aún cometemos errores de ejecución y hay situaciones en el campo que podríamos aprovechar mejor", recalcó Chase.