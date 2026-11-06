Los esquiadores Jaume Pueyo y Audrey Pascual, premiados como mejores deportistas en la X Gala de la Nieve. - ALDARA ZARRAOA/RFEDI

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los esquiadores Jaume Pueyo y Audrey Pascual han sido reconocidos este viernes, entre otros, como mejor deportista masculino y femenino en la X Gala de los Deportes de la Nieve, celebrada en la sede del Comité Olímpico Español (COE) y en la que ATUDEM y la RFEDI presentaron la temporada de invierno 2026-27.

En el acto se presentaron los retos del nuevo ciclo olímpico y paralímpico, tras los éxitos históricos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milano-Cortina y una pasada temporada récord para las estaciones, en las que, por vez primera, se superaron los 6 millones de esquiadores.

Los presidentes de ATUDEM, Jesús Ibáñez, y de la RFEDI, May Peus España, presentaron las principales novedades de la temporada en un encuentro que reunió a deportistas, estaciones, federaciones autonómicas, clubes, instituciones y empresas del sector. Ibáñez ha destacado que la campaña registró un récord de más de 6 millones de visitantes, un 17,35% más respecto al año anterior.

Además, las estaciones españolas invirtieron 80,9 millones de euros para modernizar las instalaciones y mejorar los servicios y la experiencia de los visitantes, generando actividad económica y empleo en los territorios de montaña.

El sector empleó a 3.304 trabajadores, de los que 910 fueron fijos, y alcanzó una facturación de 192,9 millones de euros. Estas cifras reflejan el valor de las estaciones para la economía local, con una actividad que beneficia también a alojamientos, comercios y servicios de los valles.

La mejora de la oferta y el avance hacia un turismo de montaña más sostenible son retos del sector, en el que las estaciones aportan las instalaciones y los equipos necesarios para acoger grandes eventos internacionales. Estas citas refuerzan la proyección de los destinos y el vínculo entre turismo y deporte.

INTEGRACIÓN Y NUEVOS HORIZONTES DEPORTIVOS

May Peus España repasó los avances de RFEDI y los principales retos de la temporada. Entre ellos, la federación ha completado con éxito la integración de los deportes para personas con discapacidad, cuyos resultados históricos en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina, con las cuatro medallas de Audrey Pascual, evidencian, según él, el trabajo realizado.

Los técnicos están integrados en la estructura federativa y los equipos de deportistas funcionan como el resto de los equipos deportivos de RFEDI. El presidente también destacó la apuesta de la federación por el 'freeride', desde sus primeros pasos para incorporarse al ámbito de la Federación Internacional de Esquí (FIS) hasta su reconocimiento como disciplina olímpica para los Alpes 2030.

La RFEDI fue una de las primeras federaciones nacionales en impulsar esta integración y cuenta con una selección bajo la dirección de Aymar Navarro, en la que destacan Abel Moga, que participa esta temporada en el Freeride World Tour, y Núria Castán, medallista de bronce en el primer Campeonato del Mundo de Freeride.

Respecto al papel de España en los organismos internacionales, Peus España señaló que su reelección en el Consejo de la FIS y la presencia de españoles en sus comités de trabajo les permiten "estar en contacto directo con los órganos de decisión".

"Esa labor es importante para que España acoja competiciones internacionales de primer nivel. Esta temporada destacan las citas que tendremos en Baqueira Beret, Formigal, La Molina y Sierra Nevada", comentó Peus.

EL CAMINO HACIA 2030

La Gala también acogió la presentación del Plan Estratégico RFEDI 2026-2030, a cargo de Iñaki Marcos, patrono de la Fundación SPAINSNOW y socio de McKinsey&Company, y Olmo Hernán, director general y deportivo de RFEDI.

Marcos destacó la colaboración con estaciones, clubes y patrocinadores. "Queremos consolidar el crecimiento de los deportes de nieve y aumentar un 50% el presupuesto y la autofinanciación respecto a 2022", manifestó,

También subrayó el compromiso social y medioambiental, ya que la fundación impulsará el acceso al deporte y el talento con ocho becas anuales, mientras avanza en inclusión y en reducir las emisiones un 50% para 2030.

Por su parte, Hernán puso el foco en la cantera. "El programa Next Gen by VORARIU ofrecerá apoyo individualizado a las jóvenes promesas olímpicas y paralímpicas para facilitar su paso a la élite. El objetivo es ampliar un 50 % los deportistas de los equipos nacionales respecto a 2022", dijo.

--LISTA DE PREMIADOS.

- Premio PAQUITO FERNÁNDEZ OCHOA, al mejor deportista: Jaume Pueyo.

- Premio MARÍA JOSÉ RIENDA, a la mejor deportista: Audrey Pascual.

- Premio CAROLINA RUIZ, al deportista con mejor proyección: Aleix Aubert.

- Premio ISRAEL PLANAS, al mejor entrenador: José Manuel Casado.

- Premio BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA-MUJER Y NIEVE: Paula Fernández-Ochoa, por impulsar la participación y el liderazgo femenino desde el Área Mujer y Nieve.

- Premio ATUDEM, a la estación con mayor implicación deportiva: Baqueira Beret, por la organización del FIS Freeride World Tour Pro, las Copas de Europa de Slalom y otras competiciones de alto nivel y de base.

- Premio COMUNICACIÓN: RTVE.

- Premio INDUSTRIA DE LA NIEVE: Grupo Vorariu.

- Premio SPAINSNOW, al club o federación autonómica con mayor proyección: Federació Catalana d'esports d'hivern.

- Premio SNOW4ALL: Comité Paralímpico Español (CPE).