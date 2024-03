Jaume Pueyo firma un histórico 'Top 10' en la Copa del Mundo de esquí de fondo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fondista español Jaume Pueyo ha finalizado en décima posición en la especialidad sprint libre de esquí de fondo en la Copa del Mundo de Lahti (Finlandia), un resultado que supone el mejor de la historia de España en la competición.

Con ello, el catalán, que hace un par de semanas fue decimosexto en Mineápolis, supera el anterior mejor resultado en el circuito, logrado por Juan Jesús Gutiérrez el 16 de marzo de 2002 en Oslo, cuando consiguió la 11ª posición en los 50 km. Todo ello excluyendo los resultados obtenidos en su día por el alemán nacionalizado español Johann Muehlegg.

"Es mi mejor resultado de la temporada. En los cuartos y en las semifinales me encontraba bien y con fuerza, pero he hecho una salida lenta en semifinales y ha sido muy difícil pasar. Sigo cogiendo experiencia, pero de aquí ya no nos sacan", señaló tras la prueba un eufórico Pueyo.

Su entrenador, Martí Vigo, destacó la gran progresión de su pupilo. "Estamos muy contentos ya consolidándonos en Copa del Mundo. Este es su segundo 'resultadazo'. Ahora iremos a dos Copas del Mundo consecutivas y a ver qué tal nos va", indicó. La victoria en la prueba fue para el noruego Johannes Klaebo.