Jay-Z protagonizará el show del descanso de la Super Bowl

Archivo - El rapero estadounidense Jay-Z - Joe Giddens/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rapero estadounidense Jay-Z será el encargado de amenizar al público durante el show del descanso de la Super Bowl LXI que tendrá lugar el próximo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles, según anunciaron este martes la NFL, Apple Music y Roc Nation.

Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter, es el primer artista de 'hip-hop' en ser incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y en su carrera ha ganado cuatro Premios Emmy y 25 Premios GRAMMY. "Gracias a sus múltiples negocios, sus reconocimientos en las industrias discográfica y cinematográfica, y su labor en el ámbito filantrópico, Carter -quien fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021- se ha consolidado como una figura dominante en la cultura popular a nivel mundial", remarcó un comunicado en la página de la NFL.

"Desde 'Reasonable Doubt' (su álbum debut) hasta llegar al escenario del descanso de la Super Bowl, ha sido todo un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad", subrayó el rapero, que tomará el relevo del portorriqueño Bad Bunny, protagonista el año pasado en este show.

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, recordó que ha tenido "el privilegio de trabajar estrechamente durante varios años con Jay-Z y Roc Nation". "He sido testigo del impacto extraordinario que él ha tenido en el espectáculo del descanso de la Super Bowl", remarcó.

"Cuando llegamos a un acuerdo inicial con 'Roc Nation' para producir el espectáculo, solo hice una petición: que Jay-Z subiera al escenario en algún momento, cuando él considerara que era el instante adecuado. No podría estar más emocionado de que los fans de todo el mundo puedan disfrutar del talento artístico, la creatividad y el impacto cultural que él aportará al escenario de la Super Bowl", añadió el dirigente.