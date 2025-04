Jennifer Miranda peleará en el Madison Square Garden el 11 de julio por el campeonato mundial unificado

Archivo - La boxeadora española Jennifer Miranda, en The Boxer Club - Principe de Vergara, en una entrevista a Europa Press.

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer 'La Tormenta' Miranda, embajadora de The Boxer Club (TBC) y campeona interina pluma de la World Boxing Association (WBA), buscará hacer historia el próximo 11 de julio, en el Madison Square Garden, en Nueva York, ante la estadounidense Alycia Baumgardner, en una velada retransmitida en directo en Netflix.

Miranda puede convertirse en la primera española en proclamarse campeona indiscutida de boxeo, siempre y cuando venza el próximo 11 de julio a la campeona unificada del peso súper pluma, Alycia Baumgardner, en una cartelera histórica encabezada por Katie Taylor y Amanda Serrano, promovida por Most Valuable Promotions (MVP) y retransmitida en directo por Netflix.

"Estoy profundamente agradecida a MVP por esta oportunidad única. Afronto este reto con la seriedad y pasión que me han caracterizado siempre, y sé que cada entrenamiento y sacrificio me han preparado para este momento decisivo en mi carrera", señaló la boxeadora en declaraciones compartidas por The Boxer Club.

La española puede consolidar en este combate su trayectoria pugilística, con la ambición de mantener su imbatibilidad en el ámbito profesional, con un balance de 12-0. Posee dos títulos intercontinentales WBA, un título Gold WBA y el campeonato interino del peso pluma de la misma organización.

Además, cuenta con dos campeonatos de España, siendo la primera púgil en defender el título nacional, y ostenta un récord histórico de nueve campeonatos en el boxeo amateur, reafirmándose como la atleta con más títulos nacionales en el boxeo estilo olímpico.

El entrenador Javier Pardo destacó el compromiso y profesionalismo de Miranda, "una deportista excepcional, y su disciplina y determinación la distinguen en cada combate". "Estoy convencido de que su preparación y carácter la harán brillar en el Madison Square Garden, enfrentando cada desafío con la fortaleza que la caracteriza", valoró.

La participación de Jennifer Miranda en el considerado evento más importante de la historia del boxeo femenino es un hito también para The Boxer Club. "Estamos muy satisfechos de ver a deportistas de nuestra promotora alcanzar escenarios tan emblemáticos. La participación de Jennifer en el Madison Square Garden no solo eleva el perfil de The Boxer Club en eventos del máximo nivel, sino que también abre nuevas puertas para el boxeo femenino en España", aseguraron desde la promotora.