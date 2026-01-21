Joan Pere Carbonell correrá siete maratones en siete días para visibilizar la ictiosis y recaudar fondos

Joan Pere Carbonell presenta su reto de correr siete maratones en siete días para visibilizar la ictiosis - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Joan Pere Carbonell aprovechará su participación en la próxima edición de la World Marathon Challenge, uno de los desafíos deportivos más extremos del mundo, para visibilizar la ictiosis y recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara de la piel que padece su hija y medio millar de personas más en España que se destinarán íntegramente a la Asociación Española de Ictiosis (ASIC).

Este evento, conocido popularmente como 'La Maratón 777', consiste en correr siete maratones consecutivos, en siete días y en siete continentes, un reto de resistencia extrema que exige una preparación física y mental excepcional, así como la capacidad de adaptarse a condiciones climáticas muy diversas en un corto periodo de tiempo.

Tan solo 70 atletas a nivel mundial están inscritos a este desafío que se correrá entre el 31 de enero y el 6 de febrero por la Antártida, Sudáfrica, Australia, Dubai, Brasil, España y los Estados Unidos, y entre ellos está Carbonell, de 54 años, que lo hará con un marcado carácter personal y solidario.

El objetivo del español es concienciar y recaudar fondos para la investigación de la ictiosis, una enfermedad genética rara que afecta a la piel y provoca sequedad extrema, descamación continua, enrojecimiento y una intolerancia grave al calor debido a la incapacidad de sudar correctamente, además de otras complicaciones que influyen de forma significativa en la calidad de vida de quienes la padecen. Igualmente, implica en numerosas ocasiones la necesidad de contar con acompañamiento psicológico para las personas que la padecen, entre 300 y 500 personas en España, según apuntó ASIC en nota de prensa.

Los fondos recaudados por Carbonell se destinarán de forma íntegra a esta asociación, que trabaja en favor de las familias afectadas y para la promoción de su investigación y de la cual el atleta es socio.

"La Maratón 777 es un desafío enorme, pero tiene un sentido mucho mayor cuando sirve para dar voz a una realidad que necesita más visibilidad y recursos", aseguró Carbonell. "Las personas con ictiosis no pueden sudar, así que yo sudaré por todas ellas en cada continente", añadió.

Por su parte, José María Soria, presidente de la ASIC, recuerda que "por muy emocionante que sea el desafío", lo que "más" les emociona "es el mensaje que Joan lleva en cada zancada". "Sudar por las personas que no pueden hacerlo es la metáfora más potente y generosa que podíamos imaginar para visibilizar nuestra realidad", remarcó.

Soria apuntó que la asociación tiene habilitado desde sus orígenes un Fondo para la Investigación de la Ictiosis y que toda persona o empresa que desee contribuir a la búsqueda de la cura de la enfermedad puede hacerlo a través de sus canales de donación, que están disponibles en 'www.ictiosis.org/dona'.

"Con esta participación, Joan Pere Carbonell afronta la Maratón 777 no solo como un reto deportivo de alto nivel, sino como una plataforma internacional de concienciación social, solidaridad y apoyo a todas las personas y familias que conviven con la ictiosis", subrayó la entidad.

La iniciativa cuenta además con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Calvià (Mallorca), localidad de residencia de Carbonell, que se ha volcado desde el inicio en el apoyo al deportista y a la labor de ASIC, mostrando su compromiso con las enfermedades raras y con las causas solidarias impulsadas desde el ámbito local.