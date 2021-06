Joana Pastrana: "Este combate sobresale por encima del resto"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Joana Pastrana aseguró que el combate que disputará este sábado "sobresale por encima del resto" al tratarse de su retirada frente a la francesa Anne Sophie Da Costa, y en un escenario muy especial: el WiZink Center de Madrid.

Pastrana, triple campeona de Europa y dos veces campeona del título mundial IBF, se despide este sábado de los rings (22:00 horas/LaLiga Sports TV) poniendo en juego su corona continental en la capital de España frente a la francesa Anne Sophie Da Costa.

Si la madrileña retiene el cinturón europeo pondrá el broche perfecto a una exitosa carrera, que inició con un Campeonato de Europa de peso mínimo en 2016. "Este combate sobresale por encima del resto", manifestó Pastrana, consciente de que será su adiós al deporte.

"Es un combate especial por muchos motivos, por el escenario, por el combate que es y por lo rodeada de gente que voy a estar", añadió la boxeadora madrileña en declaraciones a LaLiga Sports TV, recogidas por Europa Press.

"Estoy ultimando detalles y deseando que llegue el momento", añadió la boxeadora española, que elogió a su rival este sábado. "Es una boxeadora de credenciales. Es una mujer muy fuerte con el doble de experiencia que yo. Viene con la posibilidad de llevarse un título a su casa, no creo que quiera desaprovechar la oportunidad. Va a ser un gran combate", indicó.

Preguntada por su retirada, Joana Pastrana destacó cómo le gustaría que fuera recordada en el mundo del deporte -en general- y del boxeo -en particular-. "Estoy orgullosísima de todo lo que he dejado atrás. Me gustaría que se me recordase como una persona que no ha tenido nada y lo ha conseguido todo con constancia y con mucho esfuerzo", finalizó.