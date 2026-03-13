Johannes Klaebo sufre una conmoción cerebral tras una caída en la Copa del Mundo

Johannes Klaebo, durante una carrera. - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

BERLÍN, 13 Mar. (dpa/EP) -

El noruego Johannes Hösflot Klaebo, estrella de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, ha sufrido una conmoción cerebral tras caerse en las semifinales del esprint en esquí de fondo durante una prueba de la Copa del Mundo disputada en Drammen (Noruega).

"Ayer sufrí una caída y me golpeé la cabeza con bastante fuerza, pero por suerte todo va bien", escribió este viernes el propio Johannes Klaebo desde su cuenta oficial de Instagram.

"He acabado con una conmoción cerebral, así que me tomaré unos días de descanso tanto del entrenamiento como de Internet para asegurarme de que todo se estabiliza correctamente", añadió al respecto.

El hexacampeón olímpico en Milán-Cortina se cayó esta vez en Drammen después de que el estadounidense Ben Ogden se estrellase delante de él durante la carrera del pasado jueves. Klaebo fue trasladado entonces al hospital para someterse a las pertinentes pruebas médicas.

Con el buen regusto reciente de sus seis medallas de oro, habiéndose convertido en el mejor deportista olímpico de invierno de todos los tiempos, Klaebo ya se ha asegurado su sexto título general de la Copa del Mundo.