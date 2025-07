Joma amplía su propuesta para el trail running con el lanzamiento de 'Marathon II'

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joma ha ampliado su propuesta para trail running con el lanzamiento de la línea técnica 'Marathon II', compuesta por una camiseta de manga corta y otra de tirantes, tanto para hombre como para mujer, y con un diseño ultraligero y una tecnología avanzada que la convierten en un aliado silencioso para afrontar las carreras más exigentes.

Según indicó la marca deportiva, atletas de élite del #JomaTeam como Gemma Arenas, Miguel Heras, Ikram o Fran Bowtie han participado activamente en el proceso de creación de esta línea, aportando su experiencia y conocimientos sobre el mundo del trail y las necesidades reales de un deportista en esta disciplina.

"Gracias a su colaboración, se ha creado un modelo ultraligero diseñado para potenciar el rendimiento incluso en las condiciones más extremas", añade Joma, que indica que la prenda ya ha sido testada en carreras de alto nivel como la Domusa, demostrando que la innovación textil desarrollada en la firma española "supera con creces las expectativas planteadas inicialmente".

La 'Marathon II' nace de un trabajo de innovación desarrollado en el 'J Lab', el centro de ingeniería textil avanzada de Joma. Esta camiseta incorpora las tecnologías más innovadoras del mercado, incluyendo la tecnología 'MICRO-MESH SYSTEM', diseñada para mejorar la ventilación y favorecer la evacuación del sudor, manteniendo el cuerpo seco en los momentos más exigentes de la carrera.

Para su confección, se ha utilizado un acabado en 'Jacquard', un tejido ultraligero y suave al tacto que favorece una alta transpirabilidad, mientras que los elementos reflectantes garantizan una mayor visibilidad y seguridad en condiciones de poca luz.

Con un peso ultraligero de apenas 55 gramos en talla 'M' para la versión sin mangas y 73 gramos para la de manga corta, la 'Marathon II' confirma la posición de Joma como líder en innovación y tecnología, ya que cada detalle de la prenda está pensado para ofrecer una ventaja real al corredor.

El lanzamiento de la 'Marathon II' llega acompañado de una potente campaña multicanal que abarca una campaña 360o "con acciones específicas, diseñadas para conectar directamente con la comunidad de corredores de trail".

"Con esta iniciativa, Joma busca ir más allá de la simple presentación de un producto, para conectar con la esencia y el espíritu de quienes viven en primera persona cada zancada en la montaña. La campaña refleja la pasión, la determinación y la motivación que mueven a los trail runners a superar sus límites día tras día", subraya la marca.

Bajo el claim 'Built To Feel Like Nothing', Joma recalca que transmite la idea de que la 'Marathon II' está diseñada para ser un aliado invisible, una segunda piel que libera el rendimiento y permite al corredor concentrarse únicamente en su experiencia y en el terreno, sin distracciones ni molestias.