Joma, patrocinador técnico oficial del Maratón de Zaragoza. - JOMA

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Joma ha reforzado su compromiso con el running al convertirse en patrocinador técnico oficial del Mann-Filter Maratón de Zaragoza de 2026, que disputarán cerca de 8 000 corredores en la ciudad milenaria el próximo 12 de abril en su doble distancia de los 42k y 10k, según anunció la empresa toledana en un comunicado.

Con este acuerdo, la firma consolida su presencia en las grandes pruebas internacionales y nacionales, sumando Zaragoza a su lista de maratones de referencia como Roma, Madrid, París o Marrakech (Marruecos).

La próxima edición del Maratón de Zaragoza contará con más de 2.000 corredores en el Maratón y 6.000 en la prueba de 10 kilómetros, cifras que consolidan a Zaragoza como una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional.

En el Maratón, la parte más exigente se adelanta al kilómetro 17 y se recuperan iconos de la ciudad como el Puente del Tercer Milenio, el Puente de Piedra, la Plaza de Toros o el Paseo de la Constitución, manteniendo la esencia de la salida y meta en la Plaza del Pilar.

En el 10K, el trazado será más llano, céntrico y rápido que nunca, con los primeros 3 kilómetros por amplias avenidas y sin apenas giros, además de recuperar enclaves como el Puente de Piedra, Plaza España, Plaza Aragón y Paseo de la Independencia.

Fruto de esta alianza, Joma lanzará una colección exclusiva para la carrera, incluyendo la camiseta oficial, diseñada para reflejar la identidad del maratón y acompañar a los corredores en cada paso de su recorrido.

"Con esta colaboración, Joma busca dejar una huella duradera entre los amantes del running en España, reforzando su liderazgo en las grandes citas y consolidando su imagen en el panorama del atletismo nacional", concluyó en un comunicado.