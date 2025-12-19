Joma presenta una edición especial de la zapatilla R-2000 para el Maratón de Marrakech. - JOMA

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha presentado una versión de su zapatilla R-2000 como calzado oficial del Marrakech Marathon, una de las maratones más icónicas a nivel internacional que se disputa el próximo 25 de enero y con la que refleja la identidad, colores y energía en un modelo polivalente capaz de adaptarse a las necesidades de cada corredor.

El Marrakech Marathon destaca por su recorrido y su entorno singular, donde deporte, cultura y tradición se dan la mano en una ciudad única. En este escenario, la R-2000 nace con el objetivo de acompañar a los corredores en cada distancia en un modelo polivalente que ofrece equilibrio entre amortiguación, estabilidad y reactividad.

La R-2000 ha sido desarrollada y testada en laboratorio para garantizar fiabilidad, durabilidad y rendimiento en condiciones exigentes de carrera. Cada uno de sus componentes ha sido sometido a pruebas de impacto, torsión y desgaste.

Así la zapatilla ofrece una pisada equilibrada y eficiente, combinando amortiguación, reactividad y ligereza. Su mediasuela, con drop de 10 mm, incorpora la tecnología Fly Reactive en la parte trasera para mejorar el retorno de energía y suavizar el impacto, mientras que el phylon de alta densidad en la parte delantera optimiza la absorción de impactos y la transición de la pisada.

El upper ultraligero y transpirable, equipado con el sistema VTS y el ajuste termosellado Joma Sportech, favorece la ventilación y reduce los puntos de fricción, garantizando la comodidad durante toda la carrera.

Con un upper en tonos azules, el modelo especial de la Maratón de Marrakech, evoca la frescura de las primeras horas de la mañana en Marrakech, cuando la ciudad despierta y da comienzo la carrera. Sobre esta base se integran detalles inspirados en las ramas de las palmeras, un elemento icónico del paisaje urbano y del recorrido, que conecta el diseño de la zapatilla con la identidad visual y natural de la ciudad.

La suela con degradado en tonos cálidos, que transita del naranja al amarillo, representa la luz, el sol y la energía que acompañan a los corredores kilómetro a kilómetro. Este contraste refleja el espíritu del Marrakech Marathon y simboliza el paso del tiempo durante la carrera, convirtiendo a la R-2000 en una zapatilla que une diseño, identidad y experiencia de carrera.