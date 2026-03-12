Joma presenta Slam y Slam Classic, dos zapatillas de pádel para dos formas de jugar. - JOMA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma lanza Slam y Slam Classic, dos zapatillas de pádel con la misma base tecnológica, pero distintos beneficios dentro de la pista.

El modelo Slam es una referencia en el calzado de pádel de Joma desde hace más de una década y ha sido testado al más alto nivel en competición profesional. Con el paso del tiempo, esta línea ha evolucionado hasta dar lugar a dos modelos: Slam y Slam Classic.

Ambos modelos presentan elementos en común, pero la diferencia principal está en su comportamiento en pista. Slam prioriza la amortiguación y la reactividad, mientras que Slam Classic se centra en ofrecer mayor estabilidad y control en los movimientos.

La nueva Slam está pensada para jugadores que buscan la máxima amortiguación e impulso. Son perfectas para quienes necesiten unas zapatillas que les ayuden a reaccionar rápido y a moverse con agilidad por la pista.

Este modelo proporciona reactividad, impulso y velocidad en la pista, pero sin renunciar al confort. Permiten realizar giros, sprints y frenadas con seguridad sin perder sensaciones en el juego. Su diseño favorece la movilidad del pie sin comprometer la estabilidad en los apoyos más exigentes.

Por su parte, la Slam Classic apuesta por un enfoque más centrado en la estabilidad y el control del movimiento, cualidades clave para jugadores que priorizan la precisión en los desplazamientos. Está pensada para quienes quieren sentirse seguros en cada apoyo y mantener el control en los desplazamientos laterales, fundamentales en el pádel.

Su comportamiento en pista favorece un juego más sólido y estable, permitiendo deslizar con seguridad y mantener el equilibrio en cada acción.

Otro punto diferenciador clave es el tipo de suela. Aunque ambas se componen de caucho Durability de alta resistencia a la abrasión, su diseño cuenta con un patrón específico en cada una. Por un lado, la nueva Slam cuenta con suela Omni, formada por pequeños tacos circulares, facilita los deslizamientos y mejora la durabilidad en superficies duras, permitiendo llegar antes a la pelota.

Por otro lado, la Slam Classic presenta suela de espiga o clay, que mejora el agarre y el control en los deslizamientos para conseguir movimientos más precisos y seguros en el juego.