Joma 'recorrerá' las montañas y costas de Europa, África y Asia del calendario de trail running en 2026

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma estará presente en las pruebas más destacadas a nivel internacional del calendario de trail running de este 2026 en circuitos de montaña y costa que conectan escenarios únicos de Europa, África y Asia.

El calendario de trail de Joma ya está en marcha en este 2026 y continuará en los próximos meses con algunas de las citas más destacadas del panorama internacional. Entre ellas, el 14 de marzo tendrá lugar la Kolazino Trail en Bedia (Vizcaya).

El 22 de marzo, la marca afincada en Portillo de Toledo (Toledo) estará presente en el Trail San Pablo de los Montes, una prueba técnica que se ha consolidado como referencia en el calendario nacional.

En abril, Joma vivirá uno de los bloques más intensos del año. Del 10 al 12 de abril, acompañará a los corredores en la Ultra Sierra Nevada, una de las ultras más emblemáticas de España, reconocida por su dureza y su espectacular recorrido de alta montaña.

Del 17 al 19 de abril, el calendario internacional llevará a la marca hasta Marruecos con la High Atlas Ultra Trail, una carrera que atraviesa los paisajes del Atlas y se ha convertido en una de las grandes citas del trail africano.

La primera mitad del año continuará el 25 de abril con la Joma Costa Trail, una prueba vinculada a la marca que combina deporte y entorno litoral.

Mayo concentrará nuevas citas destacadas, comenzando del 1 al 3 de mayo con el Trail Menorca Camí de Cavalls, uno de los eventos más singulares del Mediterráneo. El 9 de mayo, Joma estará presente en la Domusa Teknik, y el 16 de mayo en el Vertical Trail Berguedà, una prueba marcada por el reto del desnivel.

GRANDES RETOS INTERNACIONALES

La actividad continuará el 6 de junio con el Trail La Picón Castro, una carrera reconocida por su recorrido técnico en plena montaña. El 27 de junio, Joma acompañará a los corredores en la Garmin Epic Trail, una de las citas internacionales más destacadas del verano por su entorno alpino y su proyección global.

En julio, la marca estará presente los días 24 y 25 en el Vertical Trail Courmayeur, en uno de los escenarios más icónicos de los Alpes. El calendario seguirá el 8 de agosto con la Valgrosina Trail Alta Valtellina, una exigente prueba de montaña en Italia.

Tras el verano, el 12 de septiembre llegará la Ultra Montaña Palentina, y el 19 de septiembre la internacional Vesuvio Trail, una carrera única que permite correr en un entorno volcánico incomparable.

La temporada culminará del 4 al 8 de noviembre con 360 The Challenge, uno de los desafíos más extremos del calendario trail, que pone a prueba la resistencia en un formato de varios días.

Además de estas citas principales, Joma ya ha estado presente en pruebas como Ultramediterránea, Ultra Trail Dubai o StrafeXpedition, y continuará ampliando su presencia en nuevas carreras que se irán conociendo a lo largo de la temporada.