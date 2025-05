Jorge Morán (Silbö Telecom): "Madrid Marcha es un referente en el mundo del atletismo"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Jorge Morán, CEO de Silbö Telecom, title sponsor de Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom que se disputa este domingo en la capital española, ha asegurado que la prueba se ha convertido en "un referente en el mundo del atletismo", además de destacar que es "uno de los eventos deportivos más vistosos y atractivos" de los que se celebran en la ciudad.

"Notamos cómo esta prueba va creciendo tanto en interés como en condiciones y se está convirtiendo, si no lo es ya, en todo un referente en el mundo del atletismo, además de ser uno de los eventos deportivos más vistosos y atractivos que se celebran en la ciudad de Madrid. La verdad es que no nos sorprende viendo la profesionalidad y el cariño que ponen los organizadores de la prueba, por lo que es lógico el crecimiento y el éxito que van logrando", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la prueba, organizada por la empresa G2O Publisport -que lidera Gerardo González- junto al marchador Diego García Carrera.

La cuarta edición de la prueba, de categoría Gold del circuito mundial de marcha (World Race Walking Tour), se disputará este domingo en la Gran Vía madrileña, con las novedades de la inclusión de una cuarta carrera, el aumento de los premios económicos (un 8%) y la implementación a nivel mundial del llamado 'VAR de la marcha'. El Operador Móvil Virtual (OMV) Silbö Telecom, patrocinador, entre otros, de la selección española de fútbol, el Cádiz CF, el Levante UD y el San Pablo Burgos, repite por segundo año consecutivo como title sponsor de la prueba.

Morán explica la apuesta de Silbö Telecom por el deporte. "Hay dos motivos fundamentales: el primero es que somos una empresa de reciente creación y necesitamos apoyarnos en los patrocinios para conseguir un conocimiento de marca que nos ayude alcanzar los objetivos comerciales de la compañía", manifestó.

"Es verdad que esto se puede hacer también, por ejemplo, colaborando con un programa de televisión o con una serie de moda, pero, y aquí viene el segundo motivo, en Silbö Telecom nos encantan los valores del deporte y nos gusta que se asocien a nuestra marca. La cultura del esfuerzo, del sacrificio diario, del trabajo y el entrenamiento para la alta competición son valores que encajan en nuestra filosofía de empresa, y es por ello que nos hemos acercado y colaboramos con el mundo del deporte", continuó.

Además, comentó que de momento el OMV no tiene previstos más patrocinios deportivos a corto-medio plazo. "En este primer año de vida de Silbö, para nosotros era importante echar toda la carne en el asador y tratar de poner la compañía en la mente del consumidor. Conforme vayamos consiguiendo ese reconocimiento de marca, iremos analizando la situación y dedicando los esfuerzos hacia otros aspectos que tienen que ver con el crecimiento de la compañía", indicó.

"Esto no quiere decir que no vayamos a estar en patrocinios, sino que quiere decir que no tenemos en nuestra hoja de ruta ampliarlos. Por supuesto, lo que sí esperamos es que podamos seguir siendo socios de Madrid Marcha muchas ediciones más", añadió.

Sobre los objetivos de la compañía, recordó que las empresas tratan de "medir y analizar todo, y mucho más los resultados". "Y sí: podemos decir que vamos cumpliendo con los objetivos y la hoja de ruta marcados. No es fácil confirmar esto porque nos movemos en un entorno y un mercado muy competitivo, lleno de rivales difíciles y experimentados, pero de la misma manera que ocurre en el deporte de élite y en la alta competición, en este primer año hemos trabajado duro, hemos entrenado bien y hemos salido al mercado a competir. Con los datos en la mano, podemos decir orgullosos que hemos cumplido los objetivos marcados", afirmó.