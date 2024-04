Jorge Prado lo borda también en Cerdeña para ser más líder del Mundial

Daniela Guillén sigue en la pelea con otro podio



MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Prado golpeó de nuevo en el Campeonato del Mundo de motocross con un doblete este fin de semana en el Gran Premio de Cerdeña, mientras que la española Daniela Guillén logró un podio para seguir también arriba de la general.

El vigente campeón del mundo fue el mejor desde los entrenamientos, también en la clasificatoria, primero en las dos mangas y liderato consolidado en el Mundial. Prado, que ganó hace dos semanas en el Gran Premio de España, mantuvo a raya a sus mayores rivales Tim Gajser y Jeffrey Herlings.

Pese a que el lucense empezó el fin de semana con una caída, no falló a la vuelta rápida en los cronos ni a la manga clasificatoria del sábado. En la primera de las mangas del domingo fue el suizo Jeremy Seewer el que marcó el holeshot, pero pronto se vio rebasado por Jorge Prado, que impuso un ritmo muy sólido.

En la segunda de las carreras, el gallego hizo su cuarto holeshot del año y no abandonó la primera posición hasta cruzar la bandera a cuadros. "No puedo pedir más, en una pista muy bacheada y complicada y con mucho calor había que estar muy concentrado para no cometer errores y he podido mantener en todo momento el control de la carrera", dijo Prado.

"He hecho buenas salidas, he mantenido un buen ritmo y estoy feliz porque el trabajo de todo el equipo y el duro entrenamiento del invierno está dando sus frutos", añadió el de Gas Gas tras ampliar su ventaja en el Campeonato del Mundo a 17 puntos sobre Gajser y 49 sobre Herlings.

Mientras, Daniela Guillén firmó dos extraordinarias carreras remontando al principio con fuerza, liderando buena parte de las vueltas y sólo cediendo en los últimos compases ante la especialista en este terreno, la holandesa Lotte Van Drunen.

Con su segundo puesto, Daniela queda empatada en el liderato con la neerlandesa y obtiene una buena renta de puntos frente a la campeona Courtney Duncan. "Estoy muy satisfecha con el resultado y con el rendimiento en esta carrera. La arena no es mi terreno, pero hemos entrenado bien y he tenido muy buen ritmo todo el fin de semana. Muy contenta con el comienzo de temporada y muy ilusionada con el próximo Gran Premio en Lugo. Vamos a trabajar a tope para poder estar en lo más alto", apuntó la catalana.

El Campeonato del Mundo de motocross regresará a España dentro de poco más de un mes para disputar el Gran Premio de Galicia que tendrá lugar en el Circuito Municipal Jorge Prado de Lugo los días 11 y 12 de mayo. Por primera vez Jorge Prado correrá un Mundial en su ciudad natal en la que será la gran fiesta del motocross español, que pasa por el mejor momento de su historia.