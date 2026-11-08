José Enrique Hernández, de los Madrid Capitals: "Pese a la barrera económica hemos notado un aumento de fichas"

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador de fútbol americano de los Madrid Capitals José Enrique Hernández cree que su deporte ha notado "un aumento considerable de fichas federativas", pese a "la barrera económica", desde la llegada de la NFL a España, y además augura que España tendrá "un nivel importante en el futuro".

"Lo estoy viviendo con mucha ilusión, porque es una cosa espectacular para los aficionados. También estos eventos está dando visibilidad tanto a la NFL como al fútbol americano, y esperemos que esto caiga un poco en los equipos nacionales, que es lo que queremos", expresó Hernández en declaraciones a Europa Press, después de un evento organizado entre Madrid Capitals y Viagogo con motivo del partido de este domingo de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals.

Desde la llegada de la prestigiosa liga estadounidense de fútbol americano a España en 2025, este deporte ha experimentado un crecimiento importante "tanto en Madrid como en el resto de España". "Del año pasado a este hemos notado un aumento importante en las fichas, al menos en nuestra modalidad, el 'tackle'. Es verdad que hay una barrera de entrada económica, pero hemos conseguido bastantes fichas gracias a que viniera el año pasado la NFL", señaló.

Un "boom" mediático que no se lo esperaba en el pasado, ya que fue "un sueño" todo lo que se organizó con el Miami Dolphins-Washington Commanders. "Que ahora vuelvan es un orgullo para la gente que hemos fomentado el deporte, ya sea en el ámbito familiar como la 'chapa' a tu mujer, a tus amigos o a la gente de tu trabajo a que vean fútbol", remarcó.

Por ello, el jugador de los Madrid Capitals aprovechó para incentivar a la gente a practicar "uno de los deportes más inclusivos", donde "un hombre de 120 kilos y 80 pueden jugar al haber posiciones específicas". "Cuando voy a colegios o a asociaciones siempre les hablo de lo inclusivo que es el fútbol americano o el flag football. Aquí hay hueco para todo el mundo", subrayó.

Sobre la inclusión del flag football en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, opinó que a raíz de esta noticia las fichas de esta modalidad están subiendo más porque es "más barata y de no contacto", a diferencia del 'tackle'.

Por otro lado, Hernández reconoció que suele fijarse en las jugadas y movimientos que ve en la NFL para después comunicársela a su coordinador ofensivo. "Me fijo mucho en la línea de ataque, que es la posición que juego, en el 'center', cómo saca el 'snap' y sus movimientos para bloquear a otro jugador. Obviamente el nivel no es el mismo que tu 'quarterback' o que tus corredores, pero se está trabajando para que los niños empiecen desde más pequeños. España va a conseguir un nivel importante", destacó.

Pero para llegar a ese nivel todavía queda "mucho camino por recorrer", ya que el fútbol americano en España no es profesional y los jugadores tienen "dificultades para acudir a los entrenamientos y partidos". "Por ejemplo me levanto a las 6.30 de la mañana, salgo de trabajar y me voy a entrenar a categorías inferiores. Los fines de semana, cuando hay partido, juego mi partido donde termino reventado y luego aprovecho para estudiar", explicó.

Sobre el futuro del deporte en España, considera que va a "seguir progresando para alcanzar un mayor nivel". "Se está trabajando tanto desde Capitals como desde la Federación Madrileña y Española en hacer tecnificaciones para los niños, hacer clínicos para que la gente sepa entrenar y en formar a árbitros. Seguro que saldrán un poco del nicho del fútbol, baloncesto o tenis para conocer un deporte que es maravilloso", admitió.