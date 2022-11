Juan Carlos Martín 'Hansen': "El rugby español es el gigante dormido, vamos a crecer"

El presidente de la FER hace balance de sus cien primeros días en el cargo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Juan Carlos Martín 'Hansen', aseguró este jueves que quiere un "estilo de federación muy fuerte" para que el rugby español, un "gigante dormido", crezca, para lo cual quieren convertir al organismo en un gran organizador de eventos, para combatir también los 400.000 euros de desfase presupuestario de la anterior Junta Directiva.

"Queremos un estilo de federación muy fuerte, pensando en grande y que permita al rugby español crecer. Queremos ver a España en el Mundial de 2027 ganando algún partido, pero queremos pensar en todos los niveles", comentó Hansen en una rueda de prensa con motivo de sus primeros cien días en el cargo.

El presidente compareció junto al vicepresidente de Área Deportiva, Planificación y Estrategia, Gabriel Sáez; el vicepresidente de Área de Gobierno, Control y Auditoría, Juan Guitard; el vicepresidente de Área Legal, José Antonio Garrote; el vicepresidente de Área de Marketing, Comunicación y Patrocinio, Eugenio Martínez; y el tesorero, Ramón Blanco.

Hansen comenzó su intervención agradeciendo la "paciencia" y el "entendimiento" recibido por "todos los estamentos del rugby español" en esta "situación de crisis". "Nosotros hemos venido para transformar el rugby en España y pensar en grande. Sin crecimiento, la FER no va a ningún lado. Ese crecimiento pasa por poner el rugby español en el primer plano, y para ese crecimiento necesitamos confianza, esa es una de las bases", analizó.

"Tenemos que cambiar la forma de estructurar nuestros ingresos, tenemos que buscar cómo dar valor a nuestro producto, a los 'Leones'. Esto pasa por la organización de eventos grandes. O pensamos en grande o no vamos a cambiar", insistió, antes de destacar el acuerdo con la Asociación General de Clubes.

Tras la resolución sobre el caso relativo a la elegibilidad del jugador Gavin van den Berg, por el que España sufrió una sanción económica y la deducción de 10 puntos en su grupo clasificatorio y que dejó a la selección sin Mundial de 2023, Hansen reconoció que "fue duro" y "nada fácil" vender el producto del equipo nacional a 'sponsors'.

"Intentamos trasmitir confianza. Tenemos una agenda muy completa, hay que trabajar os patrocinios, tienes que encajar con el mensaje de la empresa. Estamos en el buen camino. Hemos cerrado la mayoría de los puntos de más riesgo. Cuanto menos tiempo perdamos en temas del pasado, mucho mejor para el rugby español", añadió.

Además, Hansen recalcó que "nunca habrá un nuevo caso como en el pasado", porque esta nueva Junta Directiva ha puesto "las líneas de control". "Sabemos lo que pasó, reconocemos los problemas y no volverá a pasar", completó.

"Hemos reconstruido las relaciones internacionales a todos los niveles. España tiene hilo directo con todos los presidentes de primer nivel. Hemos demostrado que España será importante en rugby, es el gigante dormido, vamos a crecer. Nos ven como una oportunidad", manifestó sobre la nueva etapa que se abre para el rugby en España.

SÁEZ: "ES UNA FEDERACIÓN QUE FUNCIONA A PEDALES"

Así, y coincidiendo con el 100 aniversario de la FER en 2023, se celebrará algún evento con "equipos internacionales". "España es un lugar interesante para recalar y hacer un partido antes del Mundial", avanzó, además de anunciar que España acogerá la final del Campeonato de Europa, además de otros eventos que no desveló. "Tenemos que cambiar la velocidad de crucero de la federación, la inercia es alta", aplaudió.

En el terreno económico, Blanco informó de desfase presupuestario de 400.000 euros, "que se produce por un mayor número de concentraciones para la clasificación del XV para el Mundial". "Fruto de la descalificación, hay una multa considerable y un gasto en abogados extranjeros", explicó.

"Además, hay gastos no incluidos en el presupuesto que a nuestro juicio eran esenciales para el buen funcionamiento de la FER. Nada más entrar igualamos el montante de las dietas de hombres y mujeres, antes no era así. No estaban presupuestadas las concentraciones de Sub-18 y Sub-20. Y por último, no había presupuesto para retransmitir los partidos de Liga de División de Honro y la selección en abierto", agregó.

Por lo tanto, el "compromiso" de esta nueva FER será rebajar ese desfase antes de "final de año", con un nuevo presupuesto "conservador, equilibrado, con unos ingresos que vendrán de los patrocinios relacionados con la inversión en televisión". "Queremos convertir la federación en una fuente de ingresos a través de eventos", insistió, aunque intentarán incrementar, fuera de presupuesto, los ingresos en 750.000 euros, para la parte deportiva y la digitalización de la FER.

La nueva Junta Directiva encargó una auditoría de gestión que evidenció un "déficit justificado", según Guitard, con proceso que "admiten mucha mejora inmediata". Entre ellos, la gestión de "mucho efectivo", lo que puede generar "mucho riesgo".

En términos de elegibilidad, la FER, ya sin la responsabilidad de que todo esté correcto respecto a los jugadores, avanzó nuevas normas "para la temporada que viene". "En las selecciones hemos creado normas muy exigentes. Los debutantes deben cumplir estrictamente o no se puede. Para los que ya han debutado, también un nivel elevado de rigor, repasaremos todos los expedientes", añadió Guitard.

"Estamos infragotados económicamente, es imposible abordar los objetivos deportivos de esta federación con estos recursos económicos. La organización es muy floja, hay ausencia de planificación a medio y largo plazo. Es una federación que funciona un poco a pedales y deshilachada, aislada nacional e internacionalmente. Con poco margen de maniobra para hacer cosas", lamentó Sáez durante su intervención.

El encargado del área deportiva advirtió de que hay que subir "de 6 a 12 millones" de presupuesto "para mantener vivos a los cuatro equipos nacionales".

Además, señaló que la continuidad del seleccionador del XV, Santiago Santos, no es un asunto urgente ahora mismo. "Santiago santos es el seleccionador con más victorias del rugby nacional, se merece respeto. No era un tema urgente ni importante, tendrá cabida en la federación siempre. Su continuidad se decidirá en el futuro, tenemos otras cosas más importantes que solucionar", explicó.

El acto con los medios lo inició el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, quien puso en valor la "energía, el rigor y las ganas" de la Junta Directiva encabezada por Hansen. "Contáis con la plena confianza del CSD para afrontar todos los desafíos que el rugby español tiene por delante. Os brindaremos lealtad y apoyo institucional, confiando ciegamente en que vuestros conocimientos hagan brillar a todo el ecosistema del rugby en España", sentenció