Kärcher lanza una limpiadora portátil para las bicis que cabe en la palma de la mano . - KARCHER

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kärcher, líder mundial en soluciones de limpieza, ha anunciado la llegada oficial a España de la Kärcher OC Handheld Compact, su primera limpiadora manual a batería de media presión diseñada para limpiar en cualquier lugar las bicicletas de MTB, gravel, carretera y urbanas sin dañar los componentes más sensibles.

El lanzamiento de la hidrolimpiadora de mano coincide con el despliegue del plan de expansión 'B2B' de la marca, en el que abre los canales de contacto para su red de distribución premium en el sector ciclista.

Este nuevo dispositivo ha sido avalado por su excelente recepción en los mercados internacionales, como el japonés, donde agotó miles de unidades en tan solo unos minutos. Además, cuenta con el respaldo de los mecánicos del Team Visma-Lease a Bike en grandes vueltas como el Giro de Italia.

A diferencia de las hidrolimpiadoras convencionales de alta presión -cuyo uso directo puede comprometer los rodamientos, retens y suspensiones-, la OC Handheld Compact opera con un flujo de presión controlada y regulable entre los 6 y los 15 bares.

Esto garantiza una limpieza profunda, pero extremadamente delicada, capaz de retirar el barro incrustado sin desengrasar las zonas críticas de la bicicleta ni dañar los cuadros de carbono.

El verdadero valor diferencial de la OC Handheld Compact radica en su portabilidad. Con un peso de solo 780 gramos y un innovador diseño minimalista con mango plegable en forma de L, el equipo se reduce a la mínima expresión para guardarse sin esfuerzo en el maletero del coche, una mochila o una furgoneta camper.

Gracias a su manguera de aspiración de 5 metros, el usuario no depende de un grifo de red: puede absorber agua directamente de fuentes externas como un cubo, un bidón o un arroyo. Además, su batería de iones de litio integrada ofrece hasta 30 minutos de autonomía en su modo eco el cual reduce un 24% el consumo de agua y un 54% el de energía) y se recarga cómodamente mediante un puerto USB-C, permitiendo su carga en el propio vehículo durante el trayecto.

El sistema se completa con la boquilla Multi Jet 4 en 1, que permite alternar entre cuatro tipos de chorro con un simple giro del cabezal, adaptándose desde un aclarado suave en el cuadro hasta una limpieza de precisión en los lugares de más difícil acceso.

CONSOLIDACIÓN EN EL CICLISMO PROFESIONAL

La llegada de la OC Handheld Compact a España coincide con la consolidación de la marca en el ciclismo de más alto nivel. Kärcher ha confirmado la renovación de su alianza estratégica por dos años más con el Team Visma-Lease a Bike, asegurando la limpieza y el rendimiento aerodinámico de las bicicletas Cervélo y la flota de vehículos del equipo en competiciones de máxima exigencia como el Giro de Italia.

En el ciclismo profesional, la limpieza es sinónimo de fiabilidad mecánica. Los mecánicos del equipo trabajan contrarreloj en entornos de alta presión. El nivel de exigencia de la alta competición es el mismo que buscan los ciclistas aficionados y los talleres mecánicos en nuestro país: soluciones específicas que dejen la bicicleta impecable protegiendo al máximo la inversión y la mecánica del material.

La OC Handheld Compact ya se puede adquirir en España por un precio de 109,95 euros de forma directa por todos los aficionados que buscan mantener su equipamiento impecable sobre la marcha, ya sea tras una jornada de ciclismo, una salida de camping, senderismo o incluso para la limpieza rápida de herramientas de jardín y mascotas.