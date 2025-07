Laia Sanz: "Estoy muy contenta de volver a la Baja Aragón, el objetivo es sumar kilómetros y disfrutar"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz es la gran novedad del equipo Raceseven para la Baja Aragón, que se celebra de este viernes a este domingo sobre los caminos de Teruel, una prueba por la que está "muy contenta de volver a correr" y en la que "el objetivo es sumar kilómetros y disfrutar".

La gran novedad en Raceseven será la incorporación de Laia Sanz, que compartirá estructura con Eduard Pons y Emilio Fernández. Los tres competirán en la categoría Challenger al volante de sendos Taurus T3 Max, en una cita que suma 779 kilómetros, 470 de ellos cronometrados. Después de dos jornadas seguidas de test, los tres pilotos están a punto para luchar por los puestos de honor.

Para Laia Sanz, esta será su segunda participación sobre cuatro ruedas en la Baja España Aragón. Tras su debut en 2023, en el que una avería le privó de pelear por el podio cuando rodaba en las posiciones de cabeza, la catalana llega a tierras turolenses con el objetivo de seguir ganando rodaje y sumar kilómetros.

Después del Dakar, para ella será su primera prueba de rally-raid de la temporada, en la que se ha estrenado en los rallies de velocidad, concretamente en la GR Yaris Cup Spain junto al copiloto Luka Larrosa, con quien volverá a formar equipo en esta cita.

Con 15 participaciones en el Rally Dakar (11 en moto y 4 en coche), 20 títulos mundiales (14 de trial y 6 de enduro) y una trayectoria impecable en múltiples disciplinas, Sanz afronta esta Baja Aragón como una gran oportunidad para tener ritmo de competición y prepararse para el Dakar 2026.

"Estoy muy contenta de volver a correr la Baja Aragón. El objetivo principal es sumar kilómetros, adaptarme rápido al coche y disfrutar. En 2023 me quedé con la espina de no poder acabar en el podio por problemas mecánicos, así que tengo muchas ganas de volver. El nivel es muy alto, pero llego con ilusión y agradecida por la oportunidad que me ha ofrecido Raceseven", explicó la de Corbera de Llobregat.