Lategan afronta el Dakar "con un poco de estrés e incertidumbre" por contar "con un coche nuevo"

El piloto sudafricano Henk Lategan posa junto a su Toyota Hilux para el Rally Dakar 2026 - REPSOL MEDIA

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto sudafricano Henk Lategan (Toyota) afronta con "un poco de estrés, nerviosismo e incertidumbre" el próximo Rally Dakar, 'raid' en el que fue segundo en su última edición, ya que acude con "un coche nuevo", del cual han "aprendido mucho durante los últimos meses".

"Antes de cualquier Dakar hay toda una temporada de preparación y estás constantemente trabajando y enfocándote en la carrera. Este año, con un coche nuevo, siempre hay un poco de estrés, nerviosismo e incertidumbre antes del inicio, pero normalmente, todo eso desaparece en el momento en el que empiezas la primera etapa", advierte Lategan en una entrevista facilitada este jueves por 'Repsol', marca aliada con el equipo Toyota Gazoo Racing.

Con todo, su objetivo "es mejorar el resultado del año pasado". "Sólo nos queda un peldaño del podio por alcanzar y se trata de poner en valor todo el trabajo que hemos hecho en los últimos uno o dos años. Hemos empezado a encajar todas las piezas del puzle y ahora tenemos que ir allí y completarlo", subrayó.

Lategan ven "a todos los coches a un nivel muy alto hoy en día" por lo que no esconde que "será difícil competir contra todos los rivales y habrá que ser muy inteligente en la forma de correr". "No va a servir de nada salir a tope desde el primer día, así que probablemente la clave será la fiabilidad, llegar al final y la estrategia", detalló el piloto sudafricano.

Para este, no cree que en el Rally Dakar "haya un único gran desafío". "Creo que el mayor reto probablemente sea la distancia y el tiempo durante el que tienes que mantener este esfuerzo porque cada día hay muchísimos desafíos. Todo eso, acumulado en dos semanas, es lo que lo hace tan duro. La distancia y la duración son, con diferencia, lo más difícil", confesó.

Ahora, llega con un proyecto nuevo, lo que siempre despierta "muchas incógnitas". "Y eso es exactamente lo que nos pasa con el nuevo DKR GR Hilux. Todo es completamente nuevo, así que tenemos que aprender y poner al día el conocimiento con lo que hemos ido desarrollando para entender qué hace el coche y por qué. Hemos aprendido mucho sobre él durante los últimos meses y seguiremos aprendiendo hasta llegar al Dakar. Y, sin duda, también aprenderemos más durante la carrera", remarcó.

Lategan no se suele poner "nervioso con facilidad", algo importante "en una carrera tan difícil como el Dakar porque nunca sale exactamente como lo has planeado" y que además es "la más importante del año y para la que todo el mundo se prepara, espera y construye durante toda la temporada".

"No es sólo el terreno, la distancia o el enorme esfuerzo necesario para llegar y completar el rally; hoy en día la competición es más dura que nunca. Hay muchos pilotos con muchísima experiencia que llevan años compitiendo y, al mismo tiempo, una nueva generación muy rápida, muy motivada y apretando fuerte. Esa combinación hace que la carrera sea extremadamente exigente. Hay muchos competidores capaces de ganar el Dakar", añadió al respecto.

Su primer recuerdo del 'raid' es del perderse "después de unos pocos kilómetros". "Salimos a la primera etapa de nuestro primer Dakar sin experiencia en navegación en carreras de este estilo. Encontramos una pista bonita y lo estábamos pasando genial hasta que nos dimos cuenta de que no había pista delante de nosotros. Tuvimos que dar la vuelta y volver a encontrar el camino", rememoró el africano.

Este no olvida que "tener un socio como Repsol marca una gran diferencia". "Hacen un esfuerzo enorme que realmente nos ayuda. Nosotros estamos centrados en construir el coche, ponerlo a punto y trabajar en la configuración, pero hay áreas como los combustibles, lubricantes y tecnologías avanzadas en las que nuestro equipo no tiene ese nivel de experiencia. Ahí es exactamente donde entra Repsol, que cuenta con el conocimiento, los especialistas y toda la capacidad técnica necesaria para apoyarnos. Su trabajo en combustibles y lubricantes es esencial para impulsarnos y maximizar nuestro rendimiento", sentenció.