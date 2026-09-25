Laura Fuertes, subcampeona de Europa

Archivo - La boxeadora española Laura Fuertes, en los Juegos Europeos 2023. - Mickael Chavet / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Laura Fuertes se colgó este viernes una histórica medalla de plata en el Campeonato de Europa que se está disputando en Sofía (Bulgaria), después de perder la final de la categoría -51 kg ante la turca Hatice Akbas.

La púgil asturiana perdió por decisión unánime (8-2) la final de la categoría de -51 kg en el Europeo de boxeo de Sofía ante Hatice Akbas, actual subcampeona olímpica y campeona mundial en 2022. La turca era favorita, después de vencer en semifinales con solvencia a la polaca Natalia Kuczewska, y llegó al tercer y definitivo asalto ya con ventaja sobre Fuertes, que sí plantó cara en el primer asalto, el más igualado (3-2).

La de Gijón, de 27 años y que venía de imponerse a la alemana Maxi Klötzer en 'semis', perdió la final pero se colgó la medalla de plata, la primera presea continental en la historia del boxeo femenino español. Es el segundo metal nacional en este Europeo, después del bronce de Ewart Marín en la categoría de -60 kg.