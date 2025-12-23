'Los Leones' se enfrentarán a Países Bajos, Suiza y Georgia en la fase de grupos del Rugby Europe Championship 2026

Archivo - La selección española masculina de rugby XV disputa un encuentro. - PATRICIA J GARCINUNO - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby XV ya conoce su calendario para el Rugby Europe Championship 2026, una competición clave en el panorama internacional en la que España se medirá a las selecciones de Países Bajos, Suiza y Georgia.

El debut de 'Los Leones' llegará el 7 de febrero de 2026, a domicilio, frente a Países Bajos, en el National Rugby Center de Ámsterdam. Una semana más tarde, el 14 de febrero, el combinado español vivirá su estreno como local recibiendo a Suiza en la Nueva Balastera (Palencia).

La fase de grupos se cerrará el 21 de febrero, con un exigente desplazamiento a Tiflis para enfrentarse a Georgia en el Avchala Stadium, uno de los escenarios más complicados del rugby europeo.

El Rugby Europe Championship 2026 vuelve a presentarse como una prueba de máximo nivel para España, que buscará consolidar su crecimiento competitivo y seguir dando pasos firmes en el panorama internacional.