Los Leones optan a los cruces tras la primera jornada de las HSBC SVNS Series Valladolid - ZACH FRANZEN

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby a siete firmó una victoria y una derrota este viernes en la primera jornada de las HSBC SVNS Series Valladolid 2026, mientras que la femenina perdió sus dos partidos, contra Canadá y Francia.

Los 'Leones', que este sábado cerrarán ante Fiji la fase de grupos con el objetivo de lograr la victoria y pasar a las eliminatorias por el título, empezaron ganando (26-21) a Estados Unidos, con un Ángel Bozal decisivo. El equipo estadounidense se adelantó dos veces en el marcador durante la primera mitad, pero Jaime Manteca y Enrique Bolinches lo igualaron al descanso.

Manteca puso un 21-14 al inicio del segundo tiempo y, aunque Estados Unidos no bajó los brazos, Bozal firmó el triunfo con el tiempo cumplido. En cambio, España cambió su suerte (14-19) contra Francia en el segundo encuentro en el Estadio José Zorrilla.

Al equipo español le faltó culminar alguno de sus muchos ataques, y la selección francesa no desaprovechó las suyas para marcharse 19 arriba al descanso. Paco Cosculluela recortó distancias por partida doble (14-19) pero la afición pucelana se quedó sin remontada.

Mientras, las 'Leonas' empezaron perdiendo (5-35) ante Canadá, un duelo dominado desde el inicio por las norteamericanas, con un 0-21 al descanso. María García anotó pero fue para maquillar, ya que España no estuvo nunca en partido. En cambio, el 7-33 contra Francia fue excesivo para la buena actuación de las anfitrionas.

El equipo español plantó cara pero la eficacia del equipo del gallo aumentó la diferencia. Silvia Morales empató el partido poco antes del descanso y, la segunda parte, pese a la buena reacción de las 'Leonas', no tuvo la contundencia de Francia. La selección femenina cerrará la fase de grupos contra Gran Bretaña.