La cantante Lola Índigo protagoniza la nueva campaña de Under Armour para otoño-invierno 2026. - UNDER ARMOUR

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Lola Índigo protagoniza la nueva campaña 'Sportstyle' de la temporada otoño-invierno de 2026 de la marca de equipamiento deportivo Under Armour, bajo el lema 'Para cada versión de ti' y que sigue a la artista fuera del escenario, ensayando y actuando con prendas diseñadas para acompañar el cambio de estética del estudio a la calle y del ensayo al escenario.

La propia artista ha explicado que el baile siempre ha sido su forma de vida, marcada por horas de ensayo antes de cada espectáculo y el posterior momento de salir a escena. "Esta campaña refleja todas mis versiones y estoy muy orgullosa de formar parte de ella con Under Armour", ha afirmado Lola Indigo en relación con este proyecto que recupera su etapa previa como bailarina profesional.

La propuesta de Under Armour se articula en torno a tres líneas de vestuario diferenciadas para cada momento de la rutina de la intérprete. Para los momentos fuera del escenario, la colección incluye la chaqueta 'Unstoppable Woven Wind Jacket', el pantalón 'Unstoppable Woven Wind Pant', el sujetador 'Crossback Low Strappy Bra' y las zapatillas 'UA Sola'.

Para la fase de ensayo, centrada en la disciplina y la repetición, la marca ha seleccionado el sujetador 'Meridian Strappy Bralette', el pantalón corto 'HeatGear Shorty', el pantalón 'Rival Pleated Varsity Pant' y el modelo de calzado 'UA Sola'.

Por su parte, el vestuario destinado a las actuaciones en directo consta de la camiseta 'HeatGear Elite Crop Mock Short Sleeve', las mallas cortas 'Motion Bike Short', los calcetines 'UA Performance Tech Crew Socks' y las zapatillas 'UA Arc 96'.