Lucas Eguibar, plata en la Copa del Mundo de Reiteralm

El rider español Lucas Eguibar ha conquistado este jueves la medalla de plata en la Copa del Mundo que se está celebrando en Reiteralm (Austria), antepenúltima prueba del campeonato organizado por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Eguibar, que se proclamó campeón del mundo hace una semana en el Mundial de Idre Fjäll, alargó su gran momento de forma con esta nueva presea. El donostiarra estuvo certero en un circuito muy técnico a la vez que rápido para subirse finalmente al segundo escalón del podio.

"Ha sido una carrera muy luchada y a pesar de las molestias de espalda que arrastro desde la final del Mundial -me está matando el dolor- he podido aguantar. Es una carrera bonita y estaba alcanzando a Alessandro pero ha cambiado de línea y me ha hecho frenar. Estoy muy contento de estar de vuelta en el podio de la Copa del Mundo", dijo Eguibar, que estuvo acompañado en el podio por el austríaco Alessandro Haemmerle, ganador, y por el estadounidense Mick Dierdorff, bronce.

Este segundo puesto sitúa al español en la séptima posición del circuito de Copa del Mundo con 118 puntos mientras que el primero en estos momentos es Alessandro Haemmerle que suma 220. Eguibar tiene posibilidades de seguir escalando posiciones en las dos pruebas que quedan de temporada: Bakuriani (Georgia) el 5 de marzo y Veysonnaz (Suiza) el 20 del mismo mes.