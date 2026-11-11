Lucía Martín-Portugués: "Soy una persona más agradecida por las experiencias vividas que por los títulos"

Archivo - Lucía Martín-Portugués celebra su medalla de oro en sable en el Campeonato de Europa de Esgrima de 2026 - Baptiste Autissier / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La española Lucía Martín-Portugués, flamante campeona de Europa de sable, se siente orgullosa de todas las medallas que ha logrado en su carrera, entre las que sobresale el oro continental de este año, pero le da más valor a todo lo que le rodea como deportista y "más agradecida por las experiencias vividas", y también lamenta que el sistema no enseñe "qué hacer cuando se gana, cómo gestionar el éxito y cómo retirarse".

"Lo que me llevo para el día de mañana, no son las medallas, los títulos, sino toda la gente con la que he convivido y aprendido durante mi vida deportiva. Podría quedarme tirada casi en cualquier país del mundo y tener a alguien al que acudir que me fuese a cobijar. Entonces soy una persona muy agradecida por todas las experiencias que he vivido, más que los títulos que he conseguido", afirmó Martín-Portugués a Europa Press durante un día con medios organizado por la Real Federación Española de Esgrima (RFEE).

La española fue el pasado mes de junio campeona de Europa de sable, una cita a la que acudió "en estado de 'flow'", por lo que solo tuvo que esforzarse "mentalmente". "Sin embargo, de otras medallas, que ya he quedado tercera en pruebas menos importantes, he tenido que hacer un esfuerzo tan grande a nivel mental que para mí tiene muchísimo más valor que ese oro", reconoció.

Así, relató que en el asalto final por el título ante la actual campeona del mundo, la rusa Yana Egorian, comenzó "con un poco de miedo" porque tenía que hacer cosas para las que no estaba preparada "mentalmente". Pero en el momento en el que conseguí agarrar un poco esa valentía y hacer lo que tenía que hacer, me sentía imparable e indestructible", confesó.

"También el Europeo fue una competición que a mí me gusta darle valor, pero no tanto como la gente se cree porque no tuve que esforzarme mucho", admitió Martín-Portugués, que no ha variado demasiado sus ambiciones tras aquel éxito. "Cuando ganamos una competición, a veces José Luis -Álvarez, su entrenador- y yo nos sentamos en la grada y decimos, '¿y ahora qué?' Y me responde 'a por la siguiente'. Entonces mantenemos los mismos entrenamientos, pulimos algunas cosas que tenemos que pulir y seguimos con el calendario", afirmó.

Aun así, la esgrimista sabe que para ser campeona del mundo tiene que derrotar "a las mejores". "Lo que intento hacer es pensar en la estrategia que he usado las veces anteriores, cómo he perdido y por qué he perdido para hacer cosas completamente distintas. Porque si vuelvo a probar la misma estrategia, lo más probable es que acabe con el mismo fracaso", explicó sobre su preparación mental.

La olímpica se reconoce como una persona "introspectiva" al cambiar cosas que no le han salido, aunque no se castigue "mucho" cuando pierde. "Tengo la filosofía de que no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos, simplemente unos días tomamos mejores decisiones que otras. Entonces no me supone un castigo perder con una rival sino que me supone un reto de cara al siguiente salto", añadió.

Así, la española piensa que "lo más bonito de la esgrima" es que se cambia mucho de estrategia, ya que cada día, tocado y asalto es "completamente distinto al anterior". "A veces te enfrentas a una rival que te has enfrentado muchas veces y te hace algo completamente distinto a la anterior", subrayó Martín-Portugués, que comparó la esgrima con el juego de mesa 'Catán' por la variedad estratégica.

Y de cara a la segunda parte del ciclo olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles de 2028, Martín-Portugués recalcó que la escena general de la esgrima ha movido "muchas competiciones importantes a localizaciones que no son tan interesantes" para las propios deportistas, pero sí para "otros países que se sientan arropados".

"A todos los españoles los noto con un nivel muy alto. En sable femenino se mantiene con un alto nivel desde hace mucho tiempo, tanto yo y mis compañeras individualmente, como el equipo en conjunto. El florete femenino se ha consolidado ya desde hace dos o tres como el mejor equipo que tiene la federación", analizó sobre el nivel actual de España para los siguientes Juegos.

Sin embargo, subrayó que la espada femenina y masculina "todavía" no han despuntado "tanto", aunque están ya empezando a hacer "grandes resultados". "Se están metiendo en finales de 8 en Campeonatos de Europa Senior, haciendo medallas en Juegos del Mediterráneo", destacó.

"Luego quedaría Carlos Llavador, que es el líder del florete masculino, pero él tiene su propio camino y creo que es más plausible que él consiga ser olímpico por tercera vez. Quizá para el siguiente ciclo olímpico sí puedan conseguirlo, pero ahora mismo creo que el florete masculino es más Carlos Llavador", se sinceró.

Asimismo, la tiradora advirtió que cuando era pequeña "había más promoción del deporte base de lo que hay ahora", ya que en su pueblo, por ejemplo, Villanueva de la Cañada (Madrid), "había exhibiciones de los clubes deportivos". "Como planes institucionales de la esgrima, desde que tenía 14, había concentraciones todas las navidades de siete u ocho días donde convivíamos todas juntas y eso a día de hoy se ha perdido un poco", puntualizó.

"A LOS DEPORTISTAS SE NOS VE COMO GRANDES GANADORES Y ES MENTIRA"

Ahora bien, también ha señalado que se hizo recientemente una concentración con las júnior cadete y menores de 15 años, aunque ella no haya sido "consciente" de lo felices que han sido las niñas por poder participar con las esgrimistas españolas. "Es verdad que el dinero se recibe a través del alto nivel, pero las federaciones también tienen que tener recursos propios para poder hacer este tipo de actos y que no dependa exclusivamente de los padres", indicó.

Así, según Martín-Portugués, los niños podrían aprender de un deporte que requiere "muchísima disciplina y autocontrol". "Es un deporte que favorece el orden, porque tú tienes que tener ordenados los pensamientos y la estrategia para poder enfrentarte a tu rival", explicó.

Además, trató el proyecto que está haciendo el Comité Olímpico Español (COE) de formar a los deportistas para afrontar la transición hacia una vida alejada al deporte una vez se retiren. "Esto es muy importante. A los deportistas se nos ve como grandes ganadores y es completamente mentira. Los deportistas somos los grandes perdedores porque perdemos muchas más veces de las que ganamos", aseveró.

Para la madrileña, hay un sistema que enseña "a perder, a qué hacer con la frustración", pero no a "qué hacer cuando se gana, cómo gestionar el éxito y cómo retirarse". "Son dos cosas de las que no estamos preparando a la gente y creo que son muy importantes. Por eso, tantos deportistas cuando ganan, sienten ese vacío existencial del éxito, cuando se retiran también sienten esa vida vacía que nadie está tratando y que deberíamos empezar a tener un poco de cuidado con ellos", advirtió.

Finalmente, la tiradora ya tiene pensado su futuro cuando se retire de la esgrima. "Tengo una ligera idea de que me gustaría ser odontóloga, que tengo una carrera casi terminada. Pero luego la vida da muchas vueltas y muy raras. Siempre hay que tener un plan B por si te lesionas o te pasa algo, pero de momento no me cierra nada", zanjó.