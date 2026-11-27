Archivo - El jinete madrileño Luis Márquez. - SANTIAGO MARTIN - Archivo

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El jinete español Luis Márquez defiende que con sus caballos existe una "magia" fruto de un trabajo de "24 horas" al día porque la hípica y los saltos de obstáculos "no es un deporte individual", al igual que "puedes tener un talento enorme, pero si no hay esfuerzo detrás, no hay nada que hacer".

"Soy una persona humilde, trabajadora, intento ser buena persona e intentar no pisar a nadie. Ni mis padres ni nadie de mi familia tenía nada que ver con caballos. Yo empecé con 6 años en Extremadura porque al final mi madre es de allí, íbamos los veranos, montábamos a la vaquera y nos fuimos enganchando y cuando pasó un año me apuntaron a una escuela en Madrid. Me enganché y con 9-10 años mi padre me compró mi primer caballo de salto", relató Márquez en una entrevista a Europa Press antes de su participación en la Mutua Madrid Horse Week.

Desde el Club Hípico Las Cadenas, una escuela madrileña con una extensión de 150.000 metros cuadrados, el jinete, de 32 años y con el apoyo de Clínicas Dorsia, recordó ese primer día que montó en un caballo. "Era muy pequeño, pero sí que me acuerdo perfectamente que para mí era un disfrute increíble", reveló. "Yo empecé haciendo rutas al campo y lo disfrutaba muchísimo. Yo solo le pedí a mis padres que, por favor, fuéramos a montar", agregó.

"Yo me acuerdo que a las 8 de la mañana ya estaba subido en el caballo con ganas de ir a la ruta y al día siguiente le pedía que, por favor, me volvieran a llevar a ese sitio para hacerlo, galopando por primera vez, trotando y yo siempre era muy valiente y me apetecía", relató.

Ahora, es considerado una de las promesas de la hípica española junto a su yegua 'Rotterdam', con la que ha logrado ya 10 victorias en 17 pruebas. "Son cosas que te gusta ver. A quien no, sería mentira decir lo contrario, pero es cierto que no dejo que nada se me suba a la cabeza", expresó sobre esa etiqueta sobre su talento.

"En el deporte, no eres un día el mejor y al día siguiente eres el peor. Al final, en cualquier deporte, lo difícil es mantenerse y este domingo puedo ganar un Gran Premio, pero puedes caerte y no por eso el fin de semana anterior eras el mejor y ahora eres el peor", agregó.

El jinete madrileño, flamante bicampeón en el pasado Longines Global Champions Tour de Madrid, competirá junto a 'Rotterdam Buzalén' en el concurso internacional de una estrella. Márquez participará en la prueba de 1,40 metros del viernes y en el Gran Premio del domingo, dentro de la Mutua Madrid Horse Week que se celebra este fin de semana en Ifema Madrid.

Y es que Márquez es consciente de que su éxito también sale de todo su equipo, porque la hípica "es un deporte por una parte colectivo". "Tengo un jinete contratado, tengo a mi mozo, que se encarga del cuidado y mantenimiento de los caballos, la amazona que se encarga de montarlo en el día a día. Yo tengo un volumen muy grande y no puedo acaparar todo, esto es un trabajo en equipo", detalló.

"Y en la competición es igual, no es un deporte individual, todo lo contrario y el caballo también es una parte del equipo, no vas solo. En todos los deportes juegas en colectivo, por ejemplo Carlos Alcaraz, que tiene mucha gente detrás", comparó Márquez.

El madrileño, que compite este mismo viernes en la Mutua Madrid Horse Week -fue 3º en el CSI1* 1,40 m Trofeo Rodilla en 2021-, reconoció que "competir siempre con tu gente, tu público, se nota", además de que "muchísimos amigos, muchísimos familiares" estarían en las gradas, por lo que es "una alegría doble".

"Es un deporte que va creciendo cada vez más, yo veo publicidad por todos lados de la Madrid Horse Week. Va cogiendo más auge y lo que está claro que cada vez hay más clientes. Es más, cada vez necesitamos más caballos porque hay mucha demanda para comprar. Cada vez hay más aficionados que que quieren seguirlo", comentó.

"TODOS LOS DEPORTES EN LA ÉLITE SON CAROS"

Y, aunque entiende que se diga de la hípica que sea un deporte para ricos, pero defendió "iniciarse no es caro". "Una clase puede costarte 20-25 euros con un caballo preparado, con material, montar en kart me parece muchísimo más caro", argumentó. "Es cierto que a nivel competición es un deporte caro, no lo puedo negar, pero todos los deportes a nivel élite son caros. ¿Es un deporte barato? No. Pero es verdad que hay muchísimas formas de montar y poder iniciarse", aclaró.

"Yo vengo de una familia totalmente normal y lo que hice fue intentar dar lo mejor de mí e iniciarme en España poquito a poco. No tenía los mejores caballos, pero siempre me esforzaba y con el tiempo la gente fue mandándome caballos, pude ir creciendo", aseguró sobre sus inicios.

Un deporte que requiere igualmente una dedicación "24 horas". "Es magia (la relación con el caballo). Los caballos demandan un cuidado continuo, son muchísimas horas. Por suerte o por desgracia en 60-70 segundos reflejas el trabajo que haces durante uno, dos o tres años. Los caballos desayunan, comen, cenan, hay que limpiarle los cascos, peinarlos, esquilarlos, cuidarlos, la alimentación", apuntó.

"Al caballo no le puedes dejar en el 'box' y ya está. Mi yegua, desde primera hora, ha desayunado, luego ha ido al caminador para que estire, ha estado en el prado, luego la he montado, y ahora está con los protectores de hielo, y después se va a duchar", agregó.

Porque es el trabajo el que marca la diferencia en hípica porque para Luis Márquez "puedes tener un talento enorme, pero si no hay esfuerzo detrás, no hay nada que hacer". "Esto es trabajo, trabajo, trabajo. Obviamente, ser talentoso ayuda, pero cuando me refiero a lo del 80 por ciento del caballo, yo solo lo hablo a un nivel ya muy profesionalizado. En el sentido de los 'Top 20' del mundo, ahí es cuando me refiero a que puedes destacar", prosiguió.

Respecto al momento actual de la hípica en España, aseguró que se necesitan "muchos más caballos". "Animar a los criadores a que críen más caballos y fomentar eso porque es fundamental. Hay un gran número de jinetes muy buenos y muchos de ellos no pueden destacar porque para acceder a caballos tenemos que irnos fuera, todo eso encarece. Un ganadero, por ejemplo, en Francia siempre va a tirar más para lo local que para el extranjero y ellos se guardan los mejores caballos y acceder a ese nivel 'top' de caballo es muy complicado", lamentó.

Finalmente, Márquez confesó que tiene en la cabeza participar en unos Juegos Olímpicos en el futuro, aunque prefiere ir "poquito a poco". "No sé si llegaré, me encantaría que que algún día llegara. Voy cumpliendo primero pequeños objetivos para no frustrarme y tengo mi objetivo de ir creciendo poquito a poco y pasito a paso. A crecer junto a mi equipo y, sobre todo, como persona", concluyó.