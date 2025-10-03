Maialen Chourraut sigue entre las mejores del mundo del slalom

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La veterana y laureada Maialen Chourraut fue la protagonista entre los españoles en la penúltima jornada del Campeonato del Mundo de Slalom, que se está celebrando en Penrith (Autralia), con el quinto puesto en la final de K1 femenino.

La triple medallista olímpica marcó el mejor tiempo en las semifinales hasta que fue superada por la francesa Camille Prigent en la penúltima bajada. Mientras, Laia Sorribes y Leire Goñi no tuvieron opción de pelear por las medallas.

En la final, Chourraut hizo un descenso de menos a más, después de un toque en la puerta 12. La palista vasca, de 42 años, se tuvo que conformar con el quinto puesto, aún entre las mejores del mundo desde que en 2009 ganó su primera medalla, plata, en los Mundiales.

En cuanto a los descensos en la categoría masculina, tanto Miquel Travé como Pau Echaniz no pudieron pasar a la siguiente ronda, concluyendo su participación en K1 en las semifinales, decimosexto y vigésimo, respectivamente.

El Campeonato del Mundo de Slalom concluirá este sábado con el Kayak Cross, donde cinco palistas españoles, Manu Ochoa, David Llorente, Miren Lazkano, Laia Sorribes y Maialen Chourraut, lucharán por las medallas en las confrontaciones.