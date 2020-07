Maica García: "Me falta la medalla de oro olímpica"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La boya internacional del Club Natación Sabadell Maica García confía en lograr la medalla de oro olímpica que le "falta" en su palmarés en los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2020, aplazados al próximo año por la pandemia de la COVID-19, después de ser subcampeona en Londres 2012 y campeona del mundo y de Europa.

"Mi sueño es bastante claro, yo soy de ideas claras. Me falta la medalla de oro olímpica, que es con la que sueño casi cada noche y ojalá llegue ese momento y poder vivirlo con todas mis compañeras. Para mi es un sueño y espero que quede poquito para ello", dijo en una entrevista para el servicio de prensa del Comité Olímpico Español (COE).

El aplazamiento de los Juegos Tokyo en el primer momento "fue duro", admitió, pero consideró que es "lo más responsable" y "aceptable" después de la situación que está viviendo la población mundial por las secuelas de la pandemia.

"Al final tiene que prevalecer la salud mundial y el deporte queda en un segundo plano, es lo más responsable. Esperemos que para el año que viene podamos estar al 200% y dar lo mejor de nosotras. Al final es verdad que tenemos un año más y vamos a llegar de la mejor forma. El estar en el equipo olímpico es un orgullo y volver a disputar unos Juegos, un sueño más", destacó.

Maica García ha aprovechado el parón de las competiciones para operarse de la mano derecha. "La operación ha ido genial. He aprovechado estas circunstancias para quitarme el metal del año pasado en que todo sucedió un poco a contrarreloj y estoy contenta con el resultado de momento. Ahora, a recuperarme para estar al 100% también lo antes posible", manifestó.

García confesó que estar tanto tiempo fuera del agua ha sido complicado. "Han sido meses duros y mucho trabajo en casa tanto psicológico como físico, pero creo que la situación lo ha requerido y lo he llevado de la mejor manera. Había días y días, pero creo que tenemos que aprender de esto. Hemos vuelto al agua y la verdad es que estamos muy felices y con muchísimas ganas de volver a competir", describió.

Acerca del retorno de la competición en el fútbol profesional, la jugadora del CN Sabadell aclaró que "no fue una crítica". "Creo que todos los deportistas entrenamos y vivimos el deporte a flor de piel. Era simplemente la envidia de poder volver a competir, que es cuando todos los deportistas demostramos en qué momento estamos. No fue una crítica, creo que es algo envidiable y todos tenemos muchísimas ganas de volver a competir y de encontrarnos", recalcó.

El primer día que volvió a la piscina sintió "muchísimos nervios" de ver cómo se sentían. "Recuerdo flotar. La verdad es que no sentía ni el peso ni los músculos dentro del agua y creo que todas estábamos en la misma situación, fue una sensación muy extraña después de tantísimos años sin llevar tanto tiempo sin tocar agua", relató.

Evocó su infancia, en la que tenía unas "cualidades físicas que otras no tenían" y en la que los entrenadores fueron "decantando" su posición de boya. "Con los años tuve que empezar a creérmelo y si quería llegar a conseguir mis sueños tenía entrenar más duro y crecer como jugadora. Con los años le he cogido cariño, pero si hubiese tenido que elegir creo que no elegiría esta. Pero estoy feliz porque soy una jugadora muy competitiva y me gustan esas batallas 'de tú a tú' que tenemos en esa posición", remarcó.