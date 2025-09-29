Maracaná acogerá un partido de temporada regular de la NFL en 2026

Archivo - Imagen general de Estadio de Maracaná en Río de Janeiro - Laurent Lairys / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, ha anunciado un compromiso de varios años para disputar a partir de 2026 un mínimo de tres partidos de temporada regular en un plazo de cinco años en Río de Janeiro, en Brasil, en el marco de su estrategia de expansión global y de llevar sus partidos internacionales a nuevas ciudades en todo el mundo.

Con más de 36 millones de aficionados a la NFL en el país, la liga regresará a Brasil en 2026 para disputar su primer partido de temporada regular en el estadio Maracaná. "Sobre la base del éxito de los partidos en Sao Paulo, no podríamos estar más entusiasmados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo", aseguró el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

"Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios de la ciudad y el estado de Río, junto con el histórico estadio Maracaná, para reforzar nuestros lazos con los millones de aficionados en Brasil y en toda Sudamérica", añadió el directivo.

Para el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, "la asociación multianual de la NFL con Río, una ciudad vibrante a la que todos quieren venir, es una combinación perfecta". "Será un evento histórico, ya que los partidos de la NFL se incluirán en el calendario oficial de la ciudad. Estoy deseando ver un partido de fútbol americano en Maracaná, el templo más mítico del fútbol mundial", subrayó.

"Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de fútbol americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con vivir este evento en el estadio más famoso del mundo. Llevar la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, generará empleos, estimulará la economía y mostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional", apuntó por su parte el Gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro.

La NFL ya ha disputado dos partidos en Brasil, el Packers-Eagles en 2024, y el Chiefs-Chargers de hace unas semanas de la temporada 20025, ambos en este caso en Sao Paulo, y ahora ampliará su presencia en el país llegando a Río.

"Además de los partidos de temporada regular, la NFL mantiene su compromiso de hacer crecer este deporte en todos los niveles en Brasil, conectando con los aficionados durante todo el año a través de sus socios, programas e iniciativas, incluyendo NFL Flag y eventos comunitarios", recordó la NFL, que este año disputará por primera vez un partido de la liga en España, el Dolphins-Commanders del 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.