Marc Márquez colabora con la NFL para promocionar el NFL Madrid Game 2026 entre Falcons y Bengals

Archivo - Marc Márquez en una imagen de archivo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) - El piloto español Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, ha colaborado con la NFL para ayudar en la promoción del NFL Madrid Game 2026 que enfrentará el próximo 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu a los Atlanta Falcons y a los Cincinnati Bengals.

"Ya tenemos fecha y rival. Falcons contra Bengals. Vuelve la NFL a España, no te lo pierdas", indica en el video facilitado por NFL España el siete veces campeón del mundo de MotoGP, ataviado con un mono y un casco que llevan también el emblema del partido.