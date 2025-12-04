MARCA, Sofía Izuzquiza y César Irache, nuevos premiados de la Gala Anual del Voleibol

Sofía Izuzquiza - RFEVB

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) reveló este jueves más galardonados que formarán parte de su Gala Anual 2025, con los reconocimientos para MARCA, Sofía Izuzquiza y César Irache.

Tras el anuncio inicial con Pablo Herrera, Iberdrola y la Generalitat Valenciana, la RFEVB, en su 65º aniversario, desveló más nombres propios de la gala del 27 de diciembre en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara.

En el apartado medios de comunicación, la Federación distinguirá al diario MARCA, "cuya labor informativa es determinante para proyectar el voleibol español, visibilizar sus competiciones y fortalecer el seguimiento de la actividad de los clubes y selecciones", dice la nota oficial de la RFEVB.

"La mirada al futuro llegará de la mano de los galardones a las jóvenes promesas del voleibol español. En categoría femenina, la premiada será Sofía Izuzquiza, una jugadora de talento excepcional que ya ha firmado un logro histórico al proclamarse campeona de Europa de vóley playa, título que confirma su proyección continental y su peso dentro de la nueva generación", añade.

"En categoría masculina, el premio recaerá en César Irache, actual jugador del Pamesa Teruel, considerado una de las grandes promesas del voleibol nacional. A sus 17 años, afronta un paso clave al integrarse en el proyecto turolense con presencia tanto en la Superliga Masculina como en la Challenge Cup europea", desvela.

"La Federación recuerda que los premios al mejor entrenador masculino y a la mejor entrenadora femenina se encuentran en pleno proceso de votación entre los propios técnicos, a través de la web oficial de la RFEVB, y que sus resultados se comunicarán una vez finalizado el plazo establecido. También quedan por anunciarse los galardones a los mejores jugadores de la temporada, tanto en categoría femenina como masculina", termina.